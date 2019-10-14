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14.10.2019 - 09:11 |

Zehra Çilingiroğlu kınaya damga vurdu!

Yiğit Doğan Çelik ile 19 Ekim’de nikâh masasına oturacak olan Gülnur Güneş, kına gecesi yaptı.

Zehra Çilingiroğlu kınaya damga vurdu!

Moda markası Gigiis’in kurucusu Gülnur Güneş, genç işadamı Yiğit Doğan Çelik ile 19 Ekim’de evleniyor.Düğün öncesi ünlü tasarımcı, Four Seasons Hotel’de 19’uncu yüzyıl Paris konseptli bir kına gecesi düzenledi.

Gecede koreografisini Özgül Tuncer’in üstlendiği, “Moulin Rouge” (Kırmızı Değirmen) gösterisi de sahnelendi. Gülnur Güneş de başrol oyuncusu olarak gösteride yer aldı.

MURAT DALKILIÇ SAHNEYE ÇIKTI
Gecenin sonunda damat Yiğit Doğan Çelik, erkek arkadaşlarıyla birlikte kınayı bastı. Kına gecesi sonrası düzenlenen after partide ise sahneye Murat Dalkılıç çıktı. Partide davetliler arasında bulunan Burcu Güneş de sahneye çıkıp şarkılar söyledi.

BÜTÜN GÖZLER ZEHRA'NIN ÜZERİNDE
Gülnur Güneş'i bu özel gününde yakın arkadaşı Zehra Çilingiroğlu da yalnız bırakmadı.

Kıyafeti ve makyajıyla göz dolduran Çilingiroğlu gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.

Zehra Çilingiroğlu kınaya damga vurdu


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