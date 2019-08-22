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22.08.2019 - 14:54

Zehra Çilingiroğlu tatilde

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Çeşme Dalyan'daki The Beach of Momo'daydı.

Zehra Çilingiroğlu tatilde

 

Mekana bir kız arkadaşıyla giden Zehra, uzun süre güneşlendikten sonra sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bıraktı.

Bir süre tek başına kulaç attıktan sonra yeniden arkadaşının yanına dönen genç kızın neşesi yerindeydi.

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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