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24.12.2019 - 11:47 |

Zehra Çilingiroğlu: Yeni yılı anne ve babamla kutlayacağım

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Zehra'ya ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti.

Zehra Çilingiroğlu: Yeni yılı anne ve babamla kutlayacağım

Yeni yıl öncesinde ailesine ve dostlarına hediyeler alan Zehra Çilingiroğlu, Zorlu AVM meydan katında kurulan 'Yeni Yıl Köyü'nü de gezmeyi ihmal etmedi.

Yeni yılda İstanbul'da olacağını söyleyen Zehra Çilingiroğlu, "Annem, babam ve diğer aile fertlerimizle birlikte hep beraber evde yeni yılımızı kutlayacağız" açıklamasında bulundu.

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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Cadde Yazarları

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