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29.10.2019 - 15:05 | | DHA

Zeki Demirkubuz söyleşisi öncesi ’dolu salon’ protestosu

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yönetmen Zeki Demirkubuz’un söyleşisi öncesi salon doldu. Bunun üzerine bir grup sanatsever, içeri alınmadı. İçeri giremeyenler, alkışlarla durumu protesto etti. Protestonun ardından dışarıda kalanlar, salona alındı.

Zeki Demirkubuz söyleşisi öncesi ’dolu salon’ protestosu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 56’ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, ’ulusal kategori’nin jüri başkanı olan yönetmen Zeki Demirkubuz, sinemaseverlerle söyleşide bir araya geldi.

Söyleşi öncesi Demirkubuz’u dinlemek isteyenler, AKM Perge Salonu’nda uzun kuyruklar oluşturdu. Gazetecilerin de davet edildiği söyleşide Demirkubuz, son dakikada basın mensuplarının salona alınmamasını istedi.

Festivalin sanat yönetmeni Başak Emre, öncesinde içeri giren gazetecileri dışarı çıkardı. Saat 12.00’de başlayan söyleşi öncesi kapılar kapatılınca bir grup sinemasever de dışarıda kaldı.

Uzun süre içeri alınmayı bekleyen izleyiciler, alkışlarla durumu protesto etti. Alkışların salondan duyulmasının ardından festival yetkilileri, kapıları açarak, dışarıda kalanları içeri aldı.

Zeki Demirkubuz söyleşisi öncesi ’dolu salon’ protestosu

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