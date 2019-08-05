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HaberlerCadde‘Zengin Mutfağı’ turneye çıkıyor
05.08.2019 - 17:18

‘Zengin Mutfağı’ turneye çıkıyor

Büyük usta Şener Şen’i 14 yıl sonra tiyatro seyircisi ile buluşturan ‘Zengin Mutfağı’ oyunu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

‘Zengin Mutfağı’ turneye çıkıyor

‘Zengin Mutfağı’, 19 Ağustos’ta Bursa, 22 Ağustos ve 30 Ağustos’ta İzmir, 24 Ağustos’ta Ayvalık, 25 Ağustos’ta Kuşadası, 27 Ağustos’ta Denizli, 29 Ağustos’ta Antalya,1 Eylül’de Marmaris ve 2 Eylül’de Bodrum’da sahnelenecek.

‘ZENGİN MUTFAĞI’ HAKKINDA
Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Vasıf Öngören’in imzasını taşıyan oyunda Şener Şen’e; Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor.

Tozkoparan 29. Bölüm 2. Fragmanı.
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