‘Zengin Mutfağı’ turneye çıkıyor

‘Zengin Mutfağı’, 19 Ağustos’ta Bursa, 22 Ağustos ve 30 Ağustos’ta İzmir, 24 Ağustos’ta Ayvalık, 25 Ağustos’ta Kuşadası, 27 Ağustos’ta Denizli, 29 Ağustos’ta Antalya,1 Eylül’de Marmaris ve 2 Eylül’de Bodrum’da sahnelenecek.

‘ZENGİN MUTFAĞI’ HAKKINDA

Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Vasıf Öngören’in imzasını taşıyan oyunda Şener Şen’e; Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor.