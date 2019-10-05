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05.10.2019 - 10:36 |

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Eşi Murat Akıncı hakkındaki iddiaların ardından da hastanelik olan sanatçı Zerrin Özer’in (61), yine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Ses sanatçısı Onur Akay, Zerrin Özer’in hastaneye kaldırıldığını ve zor günler geçirdiğini duyurdu.

“HASTANEDE TEDAVİ GÖRECEK”
Onur Akay, “Değerli sanatçımız Zerrin Özer, özel bir hastaneye kaldırıldı ve hastanede yatarak tedavi görüyor. Mide ve pankreas ağrısı nedeniyle tetkikleri yapılan ve belli bir süre hastanede tedavi görecek olan Özer, kötü bir şey çıkmaması için sevenlerinden dua istedi. Acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

5 Ekim 2019 Magazin Bülteni5 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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