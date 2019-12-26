Zeynep Bastık reklam anlaşmasından 2 milyon TL kazandı

Ezhel'in 'Felaket' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan şimdilerin yükselen yıldızı Zeynep Bastık, 'Elidor' markasının reklam yüzü oldu.

Çocukluğundan beri müziğe dair hayalleri olduğunu söyleyen şarkıcı, “Markayla yaptığımız çalışmalarda, kadınların kendi hikayelerini keşfetmelerine katkı sağlayacağız” dedi.

Güzel şarkıcının bu anlaşma karşılığında ise tam 2 milyon lira aldığı ortaya çıktı.