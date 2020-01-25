Zeynep Çamcı: Feride ruhuma ilaç gibi geldi

Zeynep Çamcı’nın Frida Kahlo göndermeli ‘Feride’ filmi, moda devlerine kafa tutan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Zeynep Çamcı’nın Frida Kahlo göndermeli ‘Feride’ filmi, moda devlerine kafa tutan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. “Bu bir kaş kaldırıştır” sloganıyla projesini sunan oyuncuyla, yapımı, yarattığı karakteri ve TV sektörünü konuştuk.



‘Feride’ nasıl bir film oldu?



Ailece gidilebilecek, rengarenk komik bir film oldu. Çocuklar Feride’yi çok sevecek! Vizyon tarihinin okul tatiline denk gelmesi de beni çok mutlu etti. Feride kalbindeki sevgiyle şarj olan bir oyuncak gibi... İzleyici seyrettiğinde mutlu hissetsin, stres atsın istiyorum (gülüyor). Umarım çok gülersiniz!

Filmin hem senaryosunu, hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstleniyorsunuz. Hangi aşaması sizi daha çok zorladı?



Aslında aşama aşama değerlendiremiyorum, iç içe ilerleyen bir süreç. ‘Şu daha çok zorladı’ diyemem. ‘Bu niye böyle?’ diye sorabileceğiniz kişi sayısı azalıyor tabii, orası biraz zor. Bu süreçte en büyük şansım ve destekçim, ortak yönetmenim Ali Yorgancıoğlu’yla bütün ekibimdir. Ailem, eşim Serhat Bayram, benimle günlerce çalışıp hayalime ortak olan oyuncu arkadaşlarım, ekibim ve kalbimde desteğini hissetiğim herkes; iyi ki var...









Canlandırdığınız karakteri nasıl anlatırsınız?



O kalbinin değil, kalbi onun sesini dinliyor ve Feride’nin dönüşümü başlıyor. O bir kahraman! Neşeli ve çocuk ruhlu. Feride’nin kafası benzersiz, çizgi film karakteri gibi. Seyirciye farklı bir dünya izletmek istediğim için onu kafamda oyuncak gibi tasarladım. Yapmak istediklerinden vazgeçmeyen bir karakter. Oyuncu olarak ruhuma ilaç gibi geldi. Çocukların izlemesini çok istiyorum, akıllarında güçlü bir kadın kahraman kalsın...



Projede birçok ünlü isim rol aldı. Konuk oyuncular arasında sizi en çok zorlayan kim oldu?



Kadromuz çok iyi... Ersin Korkut’la (Ferit) çok iyi abi-kardeş olduk. Aşırı gıcık sahnelerimiz var (gülüyor).Bu arada abim Deniz Çamcı da oynadı.Konuk oyuncular nasıl zorlayabilirler beni... Hatice Aslan, Eda Ece, Burcu Biricik, Uraz Kaygılaroğlu, Yiğit Kirazcı, Alper Saldıran, Beyti Engin ve Yusuf Akgün... Benim için oraya gelen kardeşlerim, her şeyin daha kolay ve iyi olmasını sağladı. Kendimi inanılmaz güvende ve mutlu hissettim.

Kostümler de çok ilginç... Fikir nasıl ortaya çıktı?



Yıllardır karakterlerin yüzde 90’ı aynı yerlerden, aynı şekilde giyiniyor, Feride’nin tasarımcı olması bu anlamda çok işime yaradı. Kendi kıyafetlerini tasarlayıp, dikiyor. Net ve tek parça olduğu için tulumu tercih ettim. Tulum aynı zamanda çalışanın gücünü temsil eden bir kıyafet.



Dansöz kıyafetiyle oryantal yaptığınız sahne sizi zorladı mı?



İyi ki yazmışım, yoksa kimsenin bana oryantal sahnesi yazacağı yoktu (gülüyor). Hayatımda ilk defa o kostümü giydim ve setin son 15 dakikasıydı sanırım, müzik çaldı, prova da olmadı sadece oynadım. Dans etmeyi çok seviyorum. İzlettiğim arkadaşlarım beni tanımadı, başkasının oynadığını düşündü.



‘TV’de yeni içerik beklentim var’





Şahan Gökbakar’la bu süreçte hiç konuştunuz mu?



Konuştuk tabii ki... Birkaç yıl önce senaryonun ilk halini okumuştu ve Feride’nin özellikle çocukların sevebileceği bir karakter olduğunu söylemişti. Ben de öyle olacağını düşünüyorum.

Yeni dizi projeniz var mı?



Bir izleyici olarak televizyonda yeni içerik beklentim var. İçerik dendiğinde akla ilk senaryo geliyor, hayır değil; sanatı, kostümü, dünyası değişsin istiyorum ve işlerin ruhu değişik, nev-i şahsına münhasır olsun. Arada farklı ve güzel projeler var ama az, sevdiğim bir proje olursa oynamak isterim.

Dijital platforma bir proje yapmak ister misiniz?



Şu an yeni bir senaryo yazmaya başladım, istediğim gibi olursa, dijital platforma taşımak isterim.



Fotoğraflar: Ozan güzelce