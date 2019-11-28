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28.11.2019 - 11:10 |

Zeynep Korel: Annem beni tehdit ediyor

Annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel hakkında yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen Zeynep Korel, savcılığa başvurdu. Korel, “Annem beni tehdit ediyor, tehlikedeyim” dedi.

Zeynep Korel: Annem beni tehdit ediyor

ABD'de evlere temizliğe gitmesiyle gündem yaratan Zeynep Korel; annesi Hülya Darcan için "Beni yaşarken öldürdü" demişti. Kız kardeşi Bergüzar Korel için de sert açıklamalar yapan abla Korel, bu kez de savcılığa başvurdu.

MESAJLARI GÖSTERDİ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; kardeşi ve annesinin kendisini defalarca arayıp tehdit ve hakaret ettiğini belirten Korel, suç duyurusunda bulundu. Tehdit içerikli mesajları delil olarak sunan Korel, can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle koruma talep etti.

Kızının şikayeti üzerine Hülya Darcan hakkında soruşturma başlatıldı.

    28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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