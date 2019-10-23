Zeynep Korel: Yaptığım işle gurur duyuyorum

Amerika’da mutlu olduğunu belirten Zeynep Korel, şunları söyledi:

"Siz sordunuz ben de yalnızca '2. Sayfa' ile buradaki hayatımı paylaştım. Bütün spekülasyonlara bir nokta koymak istedim. Maalesef ki, ortada bazı haberler dönüyor. Bazı 'gazeteci olmaya çalışan', bir şeyleri kendilerine mal etmeye çalışan, insancıklar var. Onlar da benim kendileriyle konuştuklarımı, benim onlara bir şeyler söylediğimi iddia etmişler. Ben okumadım, görmedim fakat haberleri geldi. Ben yalnızca ve yalnızca '2. Sayfa' ile konuştum.

Temizlik şirketinde çok büyük bir açık var. Burada bu işi kurdum, ilerliyorum. 'Babam olsaydı her şey çok farklı olurdu' cümlesi de çok yanlış yerlere çekilmiş. Şunu demek istedim; ailenin reisidir baba. Benim babam çok ataerkil bir adamdı.

'Kızım güzel çalışmak istiyorsun, ama tek başına çalışma. Sana en azından 1-2 kişi tutalım. Birlikte bir şey yapalım' derdi. Bana kıyamazdı açıkçası. Beni bu anlamda desteklerdi. ben onun dışında başka hiçbir şey demedim. Kendi hayatımı, kendi işimi kendim kurmak istediğim için, sıfırdan başlamak istediğim için ve tek tabanca çalışmak zorunda olduğum için bu yolda ilerliyorum. Bunda bir ayıp yok, yanlış yok. Bunu başka taraflara çekmenin hiçbir anlamı yok. Benim burada vermek istediğim mesaj, 'biz her şeyi yapabiliriz sağlıklı olduğumuz sürece'

Bu hayatta ailelerimiz var, çocuklarımız var, arkadaşlarımız var ama güveneceğimiz tek liman Allah'tır. Ona inanmak, ona güvenmek ve bu uğurda çalışmak sizi her zaman başarıya götürür. Ben yaptığım işle gurur duyuyorum. Sesim bu, yüzüm bu, ben buyum! Ben Zeynep Korel'im. Başka kimseyle konuşmadım."