Zeynep Korel'den şok sözler: Hamile insan kalleşçe iftiralar atmaz!

Hülya Darcan'ın kızı, Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, avukatı Esennur Ezgi ile birlikte 'Magazin Noteri'nin canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Zeynep Korel, "Anlatıldığı gibi ortada dram falan yok. ABD'de bir temizlik açığı olduğunu düşündüğüm için temizlik işine girdim. Bir temizlik şirketi açmayı düşünüyorum. Ben şarkıcı değilim, oyuncu değilim. Neden gündeme gelmeye çalışayım? Benim böyle bir endişem, düşüncem yok." ifadelerini kullandı.



"HAMİLEYSE BÖYLE KALLEŞÇE İTİRAFLAR ATMAZ"

Bergüzar Korel'in iddialar karşısında sessiz kalmasına tepki gösteren Zeynep Korel, "Benim avukatım Bergüzar Korel'in avukatından itibarımın geri verilmesini rica etti. Bir cümleyle hiçbir zaman bana para yardımında bulunmadığını, sadece yeğenine yardımda bulunduğunu açıklamasını istedik. Şimdi hamilelik diyorlar, eğer bir insan hamileyse baştan böyle kalleşçe itiraflar atmaz. Hamileliğini düşünüyorsa bizden bir zeytin dalı uzatıldığında karşılık verirdi” dedi.

ANNEM BENİ UÇURUMDAN ATTI! CENAZEMİ KALDIRDILAR!

İlkay Buharalı ile Ali Eyüboğlu’nun her sorusunu samimiyetle cevaplayan Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan’la ilgili “Anneme bir temizlik şirketinde çalışacağımı söylediğimde kendisini ve kardeşimi hiç düşünmediğimi, eğer bir temizlik şirketinde çalışırsam Türkiye'de duyulacağını ve itibarlarının sarsılacağını söyledi. Annemin çocukluğumdan beri evlat ayırdığını düşünürdüm artık emin oldum. Annem beni uçurumdan attı, cenazemi kaldırdılar. Ancak bana bu pisliği atarken bir şeyi unuttular, ABD'dedir bir şey yapamaz dediler. Ama ben sonuna kadar savaşacağım." ifadelerini kullandı.

KOREL’İN AVUKATI “HAKKI NE İSE ALACAĞIM”

Zeynep Korel'in avukatı Esennur Ezgi ise konuyla ilgili, "Benim müvekkilimin zaten Türkiye'de mirastan kalan malı mülkü varken, kim kime para göndermiş oluyor? Kendisinin Ulus'ta bir evi, 3 tane de Gelibolu'da arsası var. Kullanmış olabileceklerini düşündüğüm bir miktar da parası var. Ayrıca diyelim ki Zeynep Hanım'ın Ivana Hanım'la aralarında duygusal bir bağ var? Bunu kim, neden konuşabilir? Bu insanlar ABD'de ve kendilerini savunacak bir durumları yok. Hülya Darcan’dan ayrıca hem kendim hem de Zeynep Korel adına ayrı ayrı “tehdit” suçlaması ile şikayetçi olduk. Ve korunma talep ettik. Ben Seren (Serengil) Hanım’a da bebeğini kaybettiği o çok üzücü anda bir söz vermiştim, ‘gereği ne ise yapacağım’ diye şimdi huzurunuzda Zeynep Korel’e de söz veriyorum: hakkı ne ise alacağım" açıklamasında bulundu.