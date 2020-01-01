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01.01.2020 - 15:43 |

Zeynep Mansur lakabının hakkını verdi

Zeynep Mansur, yeni yılda  Adana Seyhan Otel'de sahne aldı. Elbisesiyle göz dolduran şarkıcı 'Bayan Bacak' lakabının hakkını verdi.

Zeynep Mansur lakabının hakkını verdi

Yılın ilk dakikalarında herkese sağlık, mutluluk dileyen Zeynep Mansur, "Kadınların, çocukların, hayvanların şiddet görmediği, ülkemizin birlik ve beraberliğinin bozulmadığı, huzurlu  bir yıl dilerim." dedi. Dört saat sahnede kalan güzel şarkıcı, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatırken, giydiği Murat Acar imzalı kırmızı mini elbisesi ile çok beğenildi.

Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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