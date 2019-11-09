Zeynep Mansur: Taklitler her zaman aslını yaşatır

Zeynep Mansur, bir yıldır bu projeyle sahne aldığını ancak başka şarkıcıların yepyeni bir proje gibi sahne hazırlıkları yapmasına şaşırdığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Herkes Sezen Aksu şarkıları okuyabilir. Zaten benim yaptığım bir sahne projesi bu ve bu proje bana ait. 40 yıllık Sezen Aksu'yu benden sonra keşfetmeleri şaşırtıcı. Sanki yeni bir proje gibi dinleyiciye sunmak ne kadar doğru? Taklitler her zaman aslını yaşatır" açıklamasında bulundu.