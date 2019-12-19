Zeynep Yılmaz'ın yeni yıl dileği

Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Zeynep Yılmaz, yeni yıl öncesinde uzun süre mağazaları dolaştı.

Her zaman olduğu gibi zerafeti ve şıklığı göz dolduran Zeynep Yılmaz, "Şimdiden herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım güzel, bol bereketli harika bir yıl olur" açıklamasında bulundu.