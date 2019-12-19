19.12.2019 - 13:28 |
Zeynep Yılmaz'ın yeni yıl dileği
Sosyetik güzel Zeynep Yılmaz, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Zeynep Yılmaz, yeni yıl öncesinde uzun süre mağazaları dolaştı.
Her zaman olduğu gibi zerafeti ve şıklığı göz dolduran Zeynep Yılmaz, "Şimdiden herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım güzel, bol bereketli harika bir yıl olur" açıklamasında bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.