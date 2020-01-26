26.01.2020 - 07:50 |
Zirvede sohbet
TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut ve Prof. Dr. Neşe Kavak, önceki gün dünya ekonomi zirvesinin yaşandığı Davos’te sürprizle karşılaştı.
İkili, Portekiz eski başbakanı ve siyaset dünyasının önde gelen ismi Jose Manuel Durau Barrosu ile bir araya gelerek, sohbet etti.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.