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19.07.2019 - 08:00

Zirveyi bırakmıyor

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un başrolünü paylaştığı ‘Afili Aşk’, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Zirveyi bırakmıyor

Kanal D’de ekrana gelen dizi, Tüm Kişiler’de 7.74 izlenme oranı ve 24.80 izlenme payı, AB’de 6.84 izlenme oranı ve 23.76 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 6.91 izlenme oranı ve 22.99 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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