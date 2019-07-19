Zirveyi bırakmıyor

Kanal D’de ekrana gelen dizi, Tüm Kişiler’de 7.74 izlenme oranı ve 24.80 izlenme payı, AB’de 6.84 izlenme oranı ve 23.76 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 6.91 izlenme oranı ve 22.99 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.