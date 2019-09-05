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05.09.2019 - 12:06

Ziynet Sali, sahnede evleneceği tarihi açıkladı

Ziynet Sali önceki akşam Kastamonu'da düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı. Sali, ilk kez evleneceği tarihi sahnede açıkladı.

Ziynet Sali, sahnede evleneceği tarihi açıkladı

Şarkıcı Ziynet Sali, önceki Kastamonu’da sevenleriyle buluştu. Zali, sahnede dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi. Sahne kostümüyle de ilgi çekmeyi başaran şarkıcı orkestrasında yer alan gitarist Erkan Erzurum ile 24 Eylül’de dünyaevine girecekleri belirtti ve kendisini dinlemeye gelen Kastamonuluları düğününe davet etti. (İHA)

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