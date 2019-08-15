MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeZuhal Topal'dan intihar eden damat adayı Uğur Doğan'la ilgili ilk mesaj
15.08.2019 - 13:38

Zuhal Topal'dan intihar eden damat adayı Uğur Doğan'la ilgili ilk mesaj

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan, intihar etti. Zuhal Topal, sosyal medya hesabından Uğur Doğan için taziye mesajı yayınladı.

Zuhal Topal'dan intihar eden damat adayı Uğur Doğan'la ilgili ilk mesaj

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Fatih'te yaşandı. Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan damat adayı, yaşamını yitirdi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
Doğan'ın ölümü hakkında ilk açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapıldı. Yapılan açıklamada, "13.08.2019 günü saat 18.30 sıralarında Uğur Doğan isimli şahıs ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra eks olmuştur. Hastane morgunda ölü muayenesi yaptırılmış, şahsın ailesi ile birlikte kaldığı ikametinde yapılan incelemede sağlığa etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır. Maktulün cenazesi otopsi için adli tıbba kaldırılmıştır'' denildi.

ZUHAL TOPAL: ÇOK ÜZGÜNÜM
Zuhal Topal, sosyal medya hesabından Uğur Doğan' fotoğrafını paylaşarak, "Çok üzgünüm. Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" notunu yazdı.

Zuhal Topaldan intihar eden damat adayı Uğur Doğanla ilgili ilk mesaj

15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahnede topuklu ayakkabı yerine terlik giyecek

Sahnede topuklu ayakkabı yerine terlik giyecek

Hedefimiz şampiyon olmak...

Hedefimiz şampiyon olmak...

Çeşme'de Kenan Doğulu konseri

Çeşme'de Kenan Doğulu konseri

'Bizim dolunayımız sensin Candan Erçetin'

'Bizim dolunayımız sensin Candan Erçetin'

Sıradaki Haber