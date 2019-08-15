Zuhal Topal'dan intihar eden damat adayı Uğur Doğan'la ilgili ilk mesaj

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Fatih'te yaşandı. Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan damat adayı, yaşamını yitirdi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Doğan'ın ölümü hakkında ilk açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapıldı. Yapılan açıklamada, "13.08.2019 günü saat 18.30 sıralarında Uğur Doğan isimli şahıs ne olduğu bilinmeyen madde içmek suretiyle intihara teşebbüs ile hastane acil servisine 112 ambulans ile getirilmiş ve yaklaşık 1 saat sonra eks olmuştur. Hastane morgunda ölü muayenesi yaptırılmış, şahsın ailesi ile birlikte kaldığı ikametinde yapılan incelemede sağlığa etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır. Maktulün cenazesi otopsi için adli tıbba kaldırılmıştır'' denildi.

ZUHAL TOPAL: ÇOK ÜZGÜNÜM

Zuhal Topal, sosyal medya hesabından Uğur Doğan' fotoğrafını paylaşarak, "Çok üzgünüm. Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" notunu yazdı.