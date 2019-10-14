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14.10.2019 - 15:35 |

Zülfü Livaneli bu sezon son kez Harbiye'de

Bu yıl ‘Sevdalım Hayat’ projesiyle yeniden sahnelere dönen ve dinleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Zülfü Livaneli bu akşam sezonun son Harbiye konserinde sahneye çıkacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bu akşam 21:00'de başlayacak olan konser müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Zülfü Livaneli bu sezon son kez Harbiye'de

 

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinde bu sezon son kez seyircisiyle buluşacak. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser serisinin sonuna gelen ekip, Zülfü Livaneli'nin unutulmaz şarkılarını yine muhteşem orkestra eşliğinde icra edecek.


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