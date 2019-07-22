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22.07.2019 - 16:19| İHA

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser veren Zülfü Livaneli’nin sahnesine ünlüler akın etti. Bir anda sahneye çıkan şarkıcı Sıla, Livaneli ile düet yaptı.

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli, Bodrum Antik Tiyatro’da seyircisiyle buluştu. Antik Tiyatro’yu dolduran izleyiciler, üç saat süren müzikal şölenin tadını çıkardı.

Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibini dinlemeye gelenler arasında birbirinden ünlü isimler de vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sıla Gençoğlu, Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade, Deniz Çakır, Mahsun Kırmızıgül -Ece Binay, Nur Fettahoğlu, Kubat, Cem-Ümit Boyner, Yasemin Aloğlu, Ayşegül Dinçkök, Türkan Sabancı, Zeynep Çarmıklı, Ayşe Çavuşoğlu, Ayşe Boyner Livaneli gibi birçok ünlü isim izleyenler arasında yerini aldı.

Sıla dayanamayıp sahneye çıktı
Zülfü Livaneli’nin 50. Sanat Yılı albümünde yer alan isimlerde biri olan Sıla da Bodrum’da Livaneli’yi dinlemeye gelenler arasındaydı. Konuklar arasında bulunan Sıla, ‘Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor’ şarkısında sahneye çıkarak, Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibiyle düet yaptı. Livaneli, Sıla ve Sevdalım Hayat ekibi, düetleriyle Antik Tiyatro’yu dolduran dinleyicilerden tezahürat ve alkış aldı.

Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
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