Zülfü Livaneli yıllar sonra Hatay'da

Rengim Gökmen’in yönettiği, gitarda Ferhat Livaneli, bağlamada Erdem Şimşek ve kanunda Serkan Halili’nin olduğu Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım, Hatay Sümerler Açıkhava’da unutulmaz bir akşama imza attı.

Uzun bir aradan sonra yeniden Hatay’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Zülfü Livaneli, konserden sonra künefe yemeye gideceğini söyledi.