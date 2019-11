Adalet için sahnedeler

Her biri farklı enstrümanlar çalan avukatlar 2017 Mayıs ayında grup kurma fikriyle yola çıkmış. Bugüne kadar 21 konser veren Suça Sürüklenen Çocuk grubunun amacı adaleti salonlardan hayatın her alanına taşımak. Kendisi de Denizli Barosu’na bağlı olarak görev yapan ve aynı zamanda Denizli Barosu Halk Müziği Korosu’nda korist olan ve grubun da menajerliğini yürüten avukat Emin Eren, Suça Sürüklenen Çocuklar grubuyla ilgili sorulamızı yanıtladı.



“Her biri farklı enstrüman çalan beş avukat, bu grubu kurmaya karar verdi. Grubu bir araya getiren isim grubun başgitaristi avukat Ozan Orpak oldu” sözleriyle anlatıyor Eren grubun hikayesini. Avukatların kamuoyu oluşturma potansiyelinden yola çıkan müzisyenler çocuklarla ilgili sorunlara duyarlılık oluşturmak amacıyla grubun ismini hukuki bir terim olan “Suça Sürüklenen Çocuk” koymuş.



“Amacımız farkındalık”



“Grubun kurulduğu günden bu yana hedefimiz suça sürüklenen çocuklardı. Adliyelerde hemen her gün çeşitli sebeplerle suça karışan çocukların acı dolu hayatlarına şahit oluyoruz. Sabıkalı çocukların artması ve bu çocukların eğitim ve diğer sosyal imkanlardan yeterli miktarda faydalanamaması toplumdan dışlanması sonucunu doğuruyor” diyor Eren. Bu çocuklar için bizlerin de bir şeyler yapması gerektiğini belirten Eren, farkındalık yaratmanın en temel amaçlarını olduğunu belirtiyor.



“Suça Sürüklenen Çocuk olarak, paydaş olarak tanımladığımız ve toplumda kabul görmüş STK’larla birlikte konserler tertipliyoruz. Bu STK’lar bizlere toplumsal fayda olacak projelerle gelip bu projelerin finansmanı konusunda bizden yardım istiyorlar. Biz de Denizli yerelinde belli mekanlarla anlaşıp tüm gelirlerimizi paydaşımız olan STK’ya bırakacak biçimde konser düzenliyoruz” şeklinde açıklıyor Eren işleyişlerini.



Müzik iyileştirir



Bu konserlerle, suça sürüklenen çocuklara müzik eğitimi, sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisi, engelliler için gerekli ihtiyaçlarının karşılanması, köy okullarının eksiklerinin giderilmesi ya da okulun tüm tadilatının yaptırılması, depremzedeler için konteyner ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlanması gibi pek çok alana el uzatmışlar. “Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık geliştirmek amacıyla “8 Mart 8 Kadın” projemizle kız öğrencilere burs sağlanması gibi etkinliklerde bulunduk” diyor Avukat Emin Eren. Bu konserlerle, suça sürüklenen çocuklara müzik eğitimi, sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavisi, engelliler için gerekli ihtiyaçlarının karşılanması, köy okullarının eksiklerinin giderilmesi ya da okulun tüm tadilatının yaptırılması, depremzedeler için konteyner ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması, ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlanması gibi pek çok alana el uzatmışlar. “Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık geliştirmek amacıyla “8 Mart 8 Kadın” projemizle kız öğrencilere burs sağlanması gibi etkinliklerde bulunduk” diyor Avukat Emin Eren.