Bir fincan tasarım alır mısınız?

Demlenme aşamasından sunumuna kadar kahve kültürü dendiğinde her ülkenin bambaşka ritüelleri ve gelenekleri bulunuyor. Ama artık kesin olan bir şey var; o da kahvenin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu... Öyle ki her gün iki milyar fincan kahvenin içildiği tahminini göz önüne alırsak, dünya hiç günümüzdeki kadar kahveye düşkün olmamıştı diyebiliriz.

1 Ekim Dünya Kahve Günü’ydü. Hilton İstanbul Bosphorus bu özel günde “Kahvenin Yolculuğu” başlıklı bir etkinlik düzenledi. Ödüllü barista Mücahit Akyel kahvenin Etiyopya’dan Osmanlı’ya yolculuğunu anlattığı organizasyon, göze hitap eden kahveler hazırlamanın tüyoları ile devam etti. Akyel, özellikle cappuccino servisini sanata dönüştürüşünü, biz katılımcılara da yaptırabilmek için büyük bir emek gösterdi. Bütün o tasarımların, süt köpüğü ve minik hareketlerde saklı olduğunu görmek, herkesi heyecanlandırdı. Benim gibi ilk başlarda çekimser olanlar dahi kendi kahvesini yapma isteğiyle doldu ve fincanlara kendi imzamızı atmanın mutluluğunu yaşadık.

Etkinlik, Mücahit Akyel’e F&B Masters ödülünü kazandıran “Tarçın” isimli özel kahvenin tadımıyla devam etti. Tarçın ve kremanın espressoyla mükemmel uyumunu sunan bu özel kahve, Hilton İstanbul Bosphorus’un sonbahar-kış menüsünde de yer alacakmış. Benim gibi tarçın sevmeyen birinin dahi sevdiği bu kahveyi, “tadına bakılmalı” listenize eklemelisiniz!