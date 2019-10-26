Bodrum’un sarı yazında, denizin en güzel zamanında…

Bodrum’un sarı yazı; yaz sezonunun bitmekte direndiği mevsim olarak bilinir. İstanbul ve daha birçok şehrin kalabalığı, ilkbahardan itibaren Bodrum’a taşınır; güneş, kum, deniz, tiril tiril elbiselerin giyildiği tatlı yaz akşamları ekim ayına doğru yerini hafif bir esintiye bırakır. Bu esintiyle beraber Bodrum’daki kalabalık da azalır ve işte o etkileyici manzara gözler önüne serilir. Sarı yaz; eylülden kasım ayının sonuna kadar Bodrum sakinlerine sarı ile kızıl arasında muhteşem bir gökyüzü ziyafeti yaşatır.



Hal böyle olunca, Bodrum’da sezon bitmiyor desek yeridir. Bodrum’un bu güzel zamanında gerçekleşecek en heyecanlı etkinliklerinden biri olan Aquamasters Yüzme Şampiyonası bugün başladı. Uluslararası Arena Ege Bölgesi’nin en geniş kapasiteli ve mavi bayraklı üç koya hakim Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da düzenlenen şampiyona, 29 Ekim’e kadar sürecek. Bu şampiyonanın en büyük özelliği, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında yapılan en kapsamlı yüzme yarışması olması.









Yıl boyunca açık olan ve spor, kültür-sanat, gastronomi alanında da etkinliklere ev sahipliği yapan Hapimag Sea Garden Resort, dört güne sekiz farklı şampiyonayı sığdıracak. Sporcular, performans ve tercihlerine göre yarışacakları şampiyonayı kendileri seçiyorlar. Bu şampiyonalar arasında; Jotun Açık Su Yüzme Şampiyonası 1500 metre, Peugeot Açık Su Yüzme 3008 metre, Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası 5008 metre (Yarı Maraton), Hapimag 10 bin metre, Setur Marinas 4x500 metre bayrak yarışı, Işık Yolculuğu 500 metre (Gece Yüzmesi), Yapı Kredi Bankası CEO & Celebrity Swim Challenge etkinlikleri yer alıyor. Ayrıca 8-11 yaş grubu sporcularından oluşan AquaKids grubu etkinlikleri de 29 Ekim’de gerçekleşecek.









Dünyanın en başarılı yüzücüleri geliyor



Bodrum’un sarı yazında düzenlenen bu şampiyona, sadece Türkiye’den değil yurt dışındaki sporculardan da ilgi görüyor. Bu sene etkinlik için 15 farklı ülkeden sporcu bekleniyor. 2 bin 200’ün üzerinde bireysel veya kombine kayıt oluşturuldu. Tüm şampiyonalara farklı kategorilerde Dünya Şampiyonluğu olan altı sporcu da katılacak. Şampiyona katılımcıları arasında yıldız isimler de bulunuyor.









Dünya Açık Yüzme branşının efsane ismi Petar Stoychev, bu yıl etkinliğin onur konuğu olarak Bodrum’a gelecek. FINA’nın düzenlediği üst düzey şampiyonalarda 12 yıl hiç geçilemeyen Stoychev, Manş Denizi’ni dünyada ilk kez yedi saatin altında geçen ilk sporcu. Stoychev, geçtiğimiz yıl düzenlenen ve kendisinin de ilk kez katıldığı Dünya Kış Yüzme Şampiyonası’nda kendi rekorunu kırarak yeniden şampiyon olmuştu. Açık Su Yüzme branşında 2011 yılında dünyada yılın sporcusu seçilen; defalarca Olimpiyat, Dünya, Avrupa Yüzme Şampiyonalarına katılan sporcu; bugün gerçekleşecek “Arena Aquamasters Talks” söyleşisinde Aquamasters’a katılan sporcularla bir araya gelecek; Açık Su Yüzme branşındaki engin tecrübe ve tavsiyelerini paylaşacak. Şampiyonanın bir diğer yıldız katılımcısı ise, Açık Su Yüzme branşının kraliçesi de olarak tanınan 44 yaşındaki sporcu Angela Maurer. Aktif spor yaşantısını elit sporcu kategorisinde sürdüren Alman yüzücü Maurer, son 30 yıla damgasını vuran bir isim. Her girdiği şampiyonada kürsüye çıkan Maurer, Kadınlar 10K ve 25K Dünya Şampiyonluğu gibi başarılara sahip.