Bu hafta ne var ne yok?

YILDIZLAR ALTINDA

KONSER

Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Bahçede Yaz Festivali’nin pazartesi saat 20.30’daki açılış konserinde İzmir Barok saray müzikleri dinletisi sunacak. Biletler 34 ile 113 lira arasında.

Serkan Kaya pazartesi akşamı saat 21.00’de Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava’da sahne alacak. Biletler 60 liradan başlıyor.

Globus Music Moscow salı saat 20.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde barok müzik dinletisi sunacak. Biletler 56.50 liradan başlıyor.

Nil Karaibrahimgil, bu çarşamba saat 21.00’de Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava’da konser veriyor. Biletler 60 liradan başlıyor.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, çarşamba saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de sahne alacak. Biletler 70 lira.

Yıldız Tilbe, cuma akşamı saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da performans sergileyecek. Biletler 67.50 liradan başlıyor.

İlyas Yalçıntaş konseri cuma saat 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde. Biletler 80 ile 170 lira arasında.

İzel, sevilen şarkılarını cuma saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de söyleyecek. Biletler 77 liradan başlıyor.

Gökhan Tepe, cuma akşamı saat 22.00’de Mask Beach’te sahne alacak. Biletler 70 ile 134.50 lira arasında.

BUGÜN

Elektronik müzik festivali Diynamic Festival İstanbul saat 12.00’de kapılarını açıyor. Milyon Beach ve Volkswagen Arena’da gerçekleşecek etkinlikte Solomun, Lehar ve Andy Bros’un da aralarında olduğu isimler performans sergileyecek. Biletler 330 liradan başlıyor.

Bu yıl ilki gerçekleşecek Burgazada Music Festival’de saat 19.00’da Ati ve Aşk Üçgeni ile Eskiz’in de aralarında olduğu isimler Cennet Bahçesi Burgazada’da sahne alacak. Biletler 56.50 lira.

Hip Hop On The Beach Festival’de Ceza, Şehinşah ve Anıl Piyancı sahne alacak. Saat 19.00’da Burc Beach’te başlayacak etkinliğin biletleri 67.50 liradan başlıyor.

Yeni Türkü saat 21.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde. Biletler 45 liradan başlıyor.

Kenan Doğulu sevilen şarkılarını saat 21.00’de Vadi Açıkhava’da seslendiriyor. Biletler 110 liradan başlıyor.

Berkay konseri saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Biletler 68 liradan başlıyor.

Güliz Ayla, bu akşam saat 22.00’de Hayal Kahvesi Emaar’da sahne alacak. Biletler 56.50 lira.

YARIN

Cennet Bahçesi Burgazada’da gerçekleşecek Paradiso Fest saat 12.00’de kapılarını açıyor. Festivalde Kalben ve Güneş Özgeç’in de aralarında olduğu isimler sahne alacak. Biletler 56.50 lira.

Gülşah Erol Band ve JazzMatiz Morning Jazz Sessions’ta saat 15.00’te performans sergileyecek. Tamirane Akasya sahnesindeki etkinlik ücretsiz.

Bir Ankara polisiyesi...

“Behzat Ç.” dokuz bölümlük yeni sezonuyla sevenlerine “Merhaba!” dedi. Her bir bölümü yaklaşık kırk beş dakikadan oluşacak yeni sezon, fazlasıyla konuşulan ve tartışılan bir ilk bölümle yeni macerasına başladı. Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu dizinin yeni bir sezonunun olup olmayacağı ise bu sezonun başarısına bağlı… Behzat Ç’nin yeni bölümlerini ve yeni sezonunu BluTV’den izleyebilirsiniz.