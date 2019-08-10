Bu hafta ne var ne yok?

KONSER

Piyanist Evgeny Grinko cuma saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da performans sergileyecek. Biletler 67.50 liradan başlıyor.

Mabel Matiz salı saat 21.15’de Balıkesir Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşuyor. Biletler 66.75 liradan başlıyor.

Nilipek, cuma 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde konser verecek. Biletler 39-149 lira arasında.

Candan Erçetin çarşamba saat 21.15’ de Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıkıyor. Biletler 83.25 liradan başlıyor.

Türk asıllı Alman rapçi ikili Eno&Mero SkyFest İstanbul Festivali kapsamında perşembe saat 17.00’de Burc Beach’te ilk kez İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak. Biletler 77 liradan başlıyor.

Linet ve Rubato perşembe saat 21.00’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’ni paylaşıyor. Biletler 67.50 liradan başlıyor.

Selami Şahin, cuma saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahne alacak. Biletler 68 liradan başlıyor.

Halil Sezai sevilen şarkılarını cuma saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da söyleyecek. Biletler 56.50 liradan başlıyor.

Çeşme Fun Beach’de Electronica festivali pazartesi günü saat 18:00’de başlayacak, salı günü devam edecek. Bilet fiyatı 136.25 lira.

BUGÜN

Hadise saat 21.00’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde. Biletler 67.50-224 lira arasında değişiyor.

İsveçli müzisyen Jay Jay Johanson saat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser veriyor. Biletler 77 lira.

Zeynep Bastık saat 20.00’de Burc Beach’te sahne alacak. Biletler 78.50-110 lira arasında.

Gülşen saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Biletler 68-215 lira arasında.

Sertab Erener sevilen şarkılarıyla saat 21.15’te Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde. Biletler 83.25-194.25 lira arasında.

Dans gösterisi “Dansın Ritmi” saat 20.30’da Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi’nde. Biletler 105 lira.

Sibel Can, saat 21.15’de Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda. Biletler 100-194.25 lira arasında.

Yarın

Kenan Doğulu saat 21.15’te Altınoluk Amfi Tiyatrosu’nda. Biletler 83.25-166.50 lira.

Duman saat 21.15’de Bodrum Antik Tiyatro’da. Biletler 56-122 lira arasında.

Manuş Baba saat 21.15’de Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda. Biletler 66.25-144.25 lira arasında.

Sema Töreni Bayram Özel saat 17.00’de Galata Mevlevihanesi’nde. Biletler 100 lira.

Adrenalin ve entrika...

Başrollerinde Carla Gugino, Michael Aronov ve Gil Bellows’ın da aralarında olduğu “Jett”, yazın hareketli bir hikaye izlemek istiyorsanız iyi bir seçim olabilir. Hapisten çıkan Jett Kowalski’nin hırsızlıktan dolayı “fena” bir ünü vardır. Hayata karışacağı noktada bir grup tehlikeli suçlu yüzünden içeri atılmasına sebep olan durumlarla tekrar karşılaşmak zorunda kalır. Diziyi beIN Series Vice’dan izleyebilirsiniz.