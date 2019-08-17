Bu hafta ne var ne yok?

KONSER

Yalın, sevilen şarkılarını pazartesi akşamı saat 21.00’de Denizbank Açıkhava konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava sahnesinde söylüyor. Biletler 66 liradan başlıyor.

Karsu konseri salı akşamı saat 21.15’te ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda. Biletler 67.50 liradan başlıyor.

Bach müziğini caz ile birleştiren Thomas Gabriel Trio, çarşamba saat 20.30’da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta performans sergileyecek. Biletler 56.50 liradan başlıyor.

Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun çarşamba saat 21.00’de Turkish Airlines kapsamında bir kez daha Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne çıkıyor. Biletler 60 liradan başlıyor.

Rafet El Roman ve Deniz Seki Turkish Airlines kapsamında perşembe akşamı saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da sahne alacak. Biletler 60 liradan başlıyor.

İzel, sevilen şarkılarını perşembe saat 22.30’da Mask Beach’te seslendiriyor. Biletler 50 lira.

Norm Ender perşembe saat 23.00’te Masquerade Club’da performans sergileyecek. Biletler 112 lira.

Mirkelam, cuma saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Biletler 44 lira.

Aşkın Nur Yengi, cuma akşamı saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de sahne alacak. Biletler 99 liradan başlıyor.

”Konstantin Liftschitz Piyano Resitali” cuma saat 20.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde. Biletler 56.50 liradan başlıyor.

Merve Özbey bu cuma saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da konser verecek. Biletler 68 liradan başlıyor.

Feridun Düzağaç, cuma saat 22.00’de Mask Beach’te konser verecek. Biletler 60 ile 120 lira arasında.

Melek Mosso, cuma saat 22.30’da IF Performance Hall Ataşehir’de. Biletler 66 lira.

Halil Sezai, cuma akşamı saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Biletler 56.50 liradan başlıyor.

BUGÜN

Erol Evgin bu akşam saat 21.15’te Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Biletler 66.75 liradan başlıyor.

Emre Aydın saat 22.30’da Dorock XL Kadköy’de sahne alıyor. Biletler 55 lira.

Koray Avcı, saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Biletler 68 liradan başlıyor.

Ayhan Sicimoğlu, bu akşam saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de sahne alacak. Biletler 99 liradan başlıyor.

Ben Fero&Büyükev Ablukada saat 23.00’te Jolly Joker Alaçatı’da performans sergileyecek. Biletler 113 lira.

YARIN

Göksel, sevilen şarkılarını saat 21.00’de Ayvalık Amfitiyatrosu’nda seslendirecek. Biletler 67.50 ile 134 lira arasında.

Ata Demirer Gazinosu, saat 21.00’de Denizbank açıkhava konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava’da sahne alıyor. Biletler 82.50 liradan başlıyor.

Sıla, saat 21.15’te Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Biletler 100 liradan başlıyor.

Para, aşk ve entrika

Her şeyin kontrolünü elinde tutan bir baba, etrafında en iyisi olmak için uğraşan çocukları... Emmy Ödülleri adaylıklarının gizli yıldızlarından olan “Succession” ikinci sezonuyla geri döndü. Başrollerinde Hiam Abbass, Nicholas Braun ve Brian Cox’un da aralarında olduğu dizi entrika ve akıl dolu senaryosuyla beğeni topluyor. Diziyi beIN SERIES DRAMA’dan izleyebilirsiniz.