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    HaberlerCumartesiBu hafta ne var ne yok?
    31.08.2019 - 07:50| GÜLDEN ÖKTEM

    Bu hafta ne var ne yok?

    Hafta sonu plan yapmadıysanız; konser, tiyatro, sinema gibi aktivite planlarının yer aldığı haftanın etkinlik programına göz atmanızı tavsiye ediyoruz...

    Bu hafta ne var ne yok?

    Yazdan kalan şarkılar

    KONSER

    -Soul müzisyeni Kovacs, pazartesi saat 20.30’da %100 Stüdyo’da performans sergileyecek. Biletler 60.50 ile 80.50 lira arasında.

    - İklim Tamkan, klavsen; Nihan İnan, soprano ve Senem Demircioğlu’nun mezzo soprano olarak sahne alacağı konser salı saat 20.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde. Biletler 34 liradan başlıyor.

    - Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü, salı saat 20.30’da Dada Salon Kabarett’te. Biletler 40 ile 60 lira arasında.

    - Demet Akalın, salı akşamı saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da konser verecek. Biletler 60 liradan başlıyor.

    - Teoman, çarşamba akşamı saat 21.15’te ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Sahnesi’nde performans sergileyecek. Biletler 45 ile 112 lira arasında.

    - Oğuzhan Koç, çarşamba saat 21.00’de Paraf Halkın Yıldızları kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne çıkıyor. Biletler 60 liradan başlıyor.

    - Rusya’dan gelen müzisyenler The Barock Moskow Ensemble’nin performansıyla Bahçe’de Yaz Konserleri sezonu kapanıyor. Perşembe saat 20.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki konserin biletleri 56.50 liradan başlıyor.

    - Kibariye ve Halil Sezai, perşembe saat 21.00’de Paraf Halkın Yıldızları kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’ni paylaşıyor. Biletler 60 liradan başlıyor.

    - Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan cuma akşamı saat 19.30’da Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nde performans sergileyecek. Biletler 101 liradan başlıyor.

    - Edis, cuma saat 21.00’de Vadi Açıkhava sahnesinde. Biletler 55 ile 88 lira arasında.

    - Mirkelam, cuma saat 22.30’da IF Performance Hall Ataşehir’de. Biletler 71.50 lira.

    SAHNE

    - “Mahşer-i Cümbüş” gösterisi çarşamba saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde. Biletler 69 liradan başlıyor.

    - Elif Arman’ın oynadığı “Frida” perşembe saat 20.30’da Küçük Salon’da. Biletler 46.50 ile 56.50 lira arasında.

    - Lewis Carroll’ın “Alice Harikalar Diyarında” eserinden uyarlanan “Alice” müzikali perşembe saat 21.00’de Zorlu PSM’de. Biletler 90 liradan başlıyor.

    - “Bir Delinin Hatıra Defteri” Erdal Beşikçioğlu’nun performansıyla cuma saat 20.30’da Zorlu PSM’de. Biletler 66 liradan başlıyor.

    BUGÜN

    - Ceyl’an Ertem sevilen şarkılarını bu akşam saat 22.30’da IF Performance Hall Ataşehir’de söylüyor. Biletler 99 lira.

    - Mor ve Ötesi saat 21.00’de Vadi Açıkhava’da konser verecek. Biletler 66 ile 88 lira arasında.

    - Can Bonomo, bu akşam saat 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Biletler 49 liradan başlıyor.

    - Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bu akşam saat 20.30’da BKM’de performans sergileyecek. Biletler 113 liradan başlıyor.

    - Eda Baba, saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da performans sergileyecek. Biletler 45 lira.

    - Berkay, bu akşam saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Biletler 68 liradan başlıyor.

    - Mehmet Erdem, saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de sahne alacak. Biletler 80 liradan başlıyor.

     YARIN

    - Ben Fero, saat 20.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da performans sergileyecek. Biletler 68 lira.

    - Sertab Erener saat 21.00’de sevenleriyle bir kez daha Paraf Halkın Yıldızları kapsamında Harbiye Açıkhava’da buluşuyor. Biletler 60 liradan başlıyor.

    - ABD’li rapçi Tech N9ne ve Ceza saat 23.00’de Masquerade Club’da sahne alıyor. Biletler 168 lira.

    Bu hafta ne var ne yok

    30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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