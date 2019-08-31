Bu hafta ne var ne yok?

Yazdan kalan şarkılar

KONSER

-Soul müzisyeni Kovacs, pazartesi saat 20.30’da %100 Stüdyo’da performans sergileyecek. Biletler 60.50 ile 80.50 lira arasında.

- İklim Tamkan, klavsen; Nihan İnan, soprano ve Senem Demircioğlu’nun mezzo soprano olarak sahne alacağı konser salı saat 20.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde. Biletler 34 liradan başlıyor.

- Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü, salı saat 20.30’da Dada Salon Kabarett’te. Biletler 40 ile 60 lira arasında.

- Demet Akalın, salı akşamı saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da konser verecek. Biletler 60 liradan başlıyor.

- Teoman, çarşamba akşamı saat 21.15’te ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Sahnesi’nde performans sergileyecek. Biletler 45 ile 112 lira arasında.

- Oğuzhan Koç, çarşamba saat 21.00’de Paraf Halkın Yıldızları kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne çıkıyor. Biletler 60 liradan başlıyor.

- Rusya’dan gelen müzisyenler The Barock Moskow Ensemble’nin performansıyla Bahçe’de Yaz Konserleri sezonu kapanıyor. Perşembe saat 20.30’da Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki konserin biletleri 56.50 liradan başlıyor.

- Kibariye ve Halil Sezai, perşembe saat 21.00’de Paraf Halkın Yıldızları kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’ni paylaşıyor. Biletler 60 liradan başlıyor.

- Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan cuma akşamı saat 19.30’da Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nde performans sergileyecek. Biletler 101 liradan başlıyor.

- Edis, cuma saat 21.00’de Vadi Açıkhava sahnesinde. Biletler 55 ile 88 lira arasında.

- Mirkelam, cuma saat 22.30’da IF Performance Hall Ataşehir’de. Biletler 71.50 lira.

SAHNE

- “Mahşer-i Cümbüş” gösterisi çarşamba saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde. Biletler 69 liradan başlıyor.

- Elif Arman’ın oynadığı “Frida” perşembe saat 20.30’da Küçük Salon’da. Biletler 46.50 ile 56.50 lira arasında.

- Lewis Carroll’ın “Alice Harikalar Diyarında” eserinden uyarlanan “Alice” müzikali perşembe saat 21.00’de Zorlu PSM’de. Biletler 90 liradan başlıyor.

- “Bir Delinin Hatıra Defteri” Erdal Beşikçioğlu’nun performansıyla cuma saat 20.30’da Zorlu PSM’de. Biletler 66 liradan başlıyor.

BUGÜN

- Ceyl’an Ertem sevilen şarkılarını bu akşam saat 22.30’da IF Performance Hall Ataşehir’de söylüyor. Biletler 99 lira.

- Mor ve Ötesi saat 21.00’de Vadi Açıkhava’da konser verecek. Biletler 66 ile 88 lira arasında.

- Can Bonomo, bu akşam saat 22.00’de Sanat Performance Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Biletler 49 liradan başlıyor.

- Yılmaz Erdoğan ve Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bu akşam saat 20.30’da BKM’de performans sergileyecek. Biletler 113 liradan başlıyor.

- Eda Baba, saat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da performans sergileyecek. Biletler 45 lira.

- Berkay, bu akşam saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Biletler 68 liradan başlıyor.

- Mehmet Erdem, saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de sahne alacak. Biletler 80 liradan başlıyor.

YARIN

- Ben Fero, saat 20.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da performans sergileyecek. Biletler 68 lira.

- Sertab Erener saat 21.00’de sevenleriyle bir kez daha Paraf Halkın Yıldızları kapsamında Harbiye Açıkhava’da buluşuyor. Biletler 60 liradan başlıyor.

- ABD’li rapçi Tech N9ne ve Ceza saat 23.00’de Masquerade Club’da sahne alıyor. Biletler 168 lira.