BU HAFTA NE VAR NE YOK?

Sahnenin yıldızları

Pinhani, çarşamba akşamı saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Biletler 44 lira.

”Kayıkhane’de Bekriya Geceleri’nde” bu çarşamba sahne Suzan Kardeş’in. Moda Kayıkhane’de saat 21.00’de başlayacak konserin biletleri 125 liradan başlıyor.

Rubato çarşamba akşamı saat 22.00’de Mask Beach’te sahne alacak. Biletler 60 ile 130 lira arasında.

Zuhal Olcay, “Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi”nde cuma akşamı saat 19.30’da müzikseverlerle buluşuyor. Biletler 101 liradan başlıyor.

Nev, cuma saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Biletler 44 lira.

Ceyl’an Ertem cuma akşamı saat 21.00’de Bahçeşehir Hayal Kahvesi’nde. Biletler 68 liradan başlıyor.

Ferhat Göçer, cuma saat 21.00’de Vadi Açıkhava’da konser verecek. Biletler 60 ile 90 lira arasında.

Eda Baba, cuma akşamı saat 22.00’de KadıköySahne’de performans sergileyecek. Biletler 45 lira.

Yaşar, sevilen şarkılarını cuma saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da söyleyecek. Biletler 68 liradan başlıyor.

Fatma Turgut, cuma saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de konser verecek. Biletler 77 liradan başlıyor.

Yüksek Sadakat, cuma saat 22.30’da Hayal Kahvesi Atakent’te sahne alacak. Biletler 49 lira.

SAHNE

Kerem Alışık ve Kaan Taşaner’in başrolleri paylaştığı “Esaretin Bedeli” oyunu pazartesi saat 20.30’da Zorlu PSM’de. Biletler 66 liradan başlıyor.

BUGÜN

Cem Adrian, saat 21.00’de DenizBank Açıkhava kapsamında Harbiye’de sahneye çıkıyor. Biletler 56 liradan başlıyor.

Gaye Su Akyol, saat 22.00’de Hayal Kahvesi Emaar’da konser verecek. Biletler 56.50 lira.

Ümit Besen ve Pamela saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de sahneyi paylaşıyor. Biletler 90 liradan başlıyor.

Ben Fero, saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Biletler 79.50 lira.

Demet Evgar, Okan Yalabık, Bülent Şakrak ve Engin Hepileri’nin başrolleri paylaştığı “39 Basamak” saat 20.30’da Zorlu PSM’de. Biletler 80 liradan başlıyor.

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether’da Bob Geldof ve Büyük Ev Ablukada saat 20.00’de DasDas’ta sahneye çıkıyor. Biletler 153 ile 170 lira arasında.

YARIN

Milyon Beach Fest’in son gününde aralarında Sertab Erener, Ceza ve Pamela’nın da olduğu isimler sahne alıyor. Kilyos’taki etkinliğin biletleri 66 lira.

Ebru Gündeş sevenleriyle bir kez daha Harbiye Açıkhava’da buluşuyor. Saat 21.00’de başlayacak konserin biletleri 66 liradan başlıyor.

Berkay Ateş’in yazdığı “Hakikat, Elbet Bir Gün” saat 19.30’da %100 Studio’da. Biletler 44 ile 66 lira arasında.

Çeşme’de festival zamanı

Çeşme Weekend spor festivali, yeni yarışları ve festival aktiviteleriyle geri dönüyor. Üçüncü yılında yine Macera Akademisi Racesetter tarafından organize edilecek olan spor festivali, 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde Çeşme’de sporseverleri buluşturacak. Cumartesi Kürek Sörfü (SUP) yarışları, Ayayorgi Koyu’ndaki serin sularda düzenlenecek. Pazar günüyse yoga ve toplu yol bisikleti sürüş antrenmanları yapılacak.