Bu hafta ne var ne yok?

BUGÜN

Müziğin dahi çocuğu David Garrett, “Unlimited Live” dünya turnesinin İstanbul ayağında bu akşam saat 21.00’de Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında Volkswagen Arena’da performans sergileyecek. Biletler 160 liradan başlıyor.l Müziğin dahi çocuğu David Garrett, “Unlimited Live” dünya turnesinin İstanbul ayağında bu akşam saat 21.00’de Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında Volkswagen Arena’da performans sergileyecek. Biletler 160 liradan başlıyor.



MFÖ, saat 21.00’de Vadi Açıkhava’da sevenleri ile buluşuyor. Biletler 110 liradan başlıyor.l Jehan Barbur, kendine özgü duygusuyla yazdığı şarkılarını seslendirmek için saat 21.30’da Zorlu PSM - Touche’de sevenleriyle buluşuyor. Biletler 99 lira.l Şehnaz Sam bu akşam Zaxi Restaurant’ta performans sergileyecek.



Yaşar, saat 22.30’da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde. Biletler 121 lira. l Zakkum, saat 22.30’da Beyrut Performans’ta sahneye çıkacak. Biletler 55.50 liradan başlıyor.



Soner Olgun, sevilen şarkılarıyla saat 22.30’da Moda Kayıkhane sahnesinde dinleyicisiyle buluşuyor. Biletler 77.00 liradan başlıyor.



“Danimarka Çocuk Festivali” bugün 10.00 16.00 saatleri arasında Darüşşafaka Kampüsü Spor Tesislerinde.



YARIN





Mesut Süre İle İlişki Testi, saat 20.30’da Taksim Grand Pera Emek Sahnesi’nde. Biletler 56.50 ile 90.50 lira arasında.

Mesut Süre İle İlişki Testi, saat 20.30’da Taksim Grand Pera Emek Sahnesi’nde. Biletler 56.50 ile 90.50 lira arasında.

Kozmoz Opera Halkası Sonbahar Konseri, saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde. Biletler 55 lira.



Dünyaca ünlü ikili Igudesman & Joo ‘dan piyanist Hyung-Ki Joo , Mercan Dede ve Karsu dev senfoni kadrosuyla Night Flight Sypmhony Orchestra, saat 21.00’de Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium’da. Biletler 200 liradan başlıyor.



Konser

Tarkan pazartesi saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da konser verecek. Biletler 75 liradan başlıyor.



Steve Gunn, konseriyle pazartesi akşamı saat 21.30’da Salon İKSV’de. Biletler 73 liradan başlıyor.



İtalyan besteci ve piyanist Roberto Cacciapaglia, salı akşamı saat 19.30’da Neue! Step kapsamında Zorlu PSM’de. Biletler 69 liradan başlıyor.

Cem Adrian, çarşamba akşamı saat 22.00’de sevilen şarkılarıyla Mask Beach sahnesinde. Biletler 80 ile 140 lira arasında.

Selami Şahin, sahne şovlarıyla süslediği konseri “Eskimeyen Şarkılar” ile perşembe akşamı saat 20.30’da Zorlu PSM’de. Biletler 80 liradan başlıyor.



Brooklyn Funk Essentials, perşembe akşamı saat 21.30’da Babylon sahnesinde. Biletler 40 ile 70 lira arasında.



“Hayvanlar Hakkında Bir Konser”



Onur konuğu Yakuti köyünden Şaman geleneklerle şarkı söyleyen UUTAİ Olena olan “Hayvanlar Hakkında Bir Konser” ilhamını 16. İstanbul Bienali’nden alıyor. Ayşegül Sönmez’in müzik küratörlüğündeki konser bienalin kavramsal çerçevesi olarak açıklanan Yedinci Kıta: Tekillikler, Göçler ve Kültürel Yeniden Tanımlamalar’dan esinleniyor. UUTAİ Olena’nın yanı sıra gecede Göksenin Blues Band, Volkan İncüvez, Güç Başar Gülle, Document1, Ağaçkakan, Kırkbinsinek, Deniz Türkali ve Debdebe de sahne alacak. Konserin afişi Yıldız Moran’ın insanın hayvanlar üzerinde kurduğu egemenliğe dair belge niteliğindeki karesi.





Sahne



Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp yönettiği “12 Numaralı Adam” perşembe saat 20.30’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Biletler

67.50 liradan başlıyor.







Başrollerini Mert Fırat ve Tülin Özen’in paylaştığı Moritz Rinke imzalı “Westend” cuma akşamı saat 20.30’da DasDas’ta prömiyer yapıyor. Biletler

75 liradan başlıyor.



TARLAKUŞU











Dezso Kosztolányi / Çev: Erdal Şalikoğlu / Nebula / 22 lira



Macar edebiyatının etkili kalemlerinden Kosztolányi, Tarlakuşu’nda kurmaca taşra kasabası Sárszeg ve sakinleri aracılığıyla insanın zamansız, dünyevi çekişmelerini, endişelerini ve hayal kırıklıklarını resmediyor.



MERHABA EVREN



Erin Entrada Kelly / Çev: Eda Açanal / Doğan Egmont / 20 lira







Geçen yıl Newbery Ödülü’ne değer görülen kitapta yazar hiç beklenmedik bir dostluğa yelken açan çocukların hikayesini konu alıyor. Farklı bir yazım tekniği kullanan yazar kitabında ikisi kız, ikisi erkek dört arkadaşın macera dolu öyküsüne yer veriyor.





