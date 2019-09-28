Bu hafta ne var ne yok?

40 yıldır eskimeyen türkü

Ayta Sözeri, salı saat 21.00’de bir kez daha Harbiye sahnesine çıkıyor. Biletler 66.75 liradan başlıyor.

Alternatif müziğin başarılı temsilcilerinden Dilara Sakpınar solo projesi Lara Di Lara ile çarşamba saat 21.00’de Zorlu PSM - Touché’de sahne alacak. Biletler 80.25 lira.

Mabel Matiz, çarşamba akşamı saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Biletler 66 liradan başlıyor.

Kerem Görsev Trio konseri perşembe akşamı saat 21.00’de Zorlu PSM Touché’de. Biletler 121 lira.

Feridun Düzağaç, cuma saat 19.30’da Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nde sahne alacak. Biletler 101 liradan başlıyor.

Danimarkalı punk grubu Iceage, cuma akşamı saat 22.00’de Salon İKSV’de performans sergileyecek. Biletler 50.50 liradan başlıyor.

Yüksek Sadakat, bu cuma saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Biletler 49.50 lira.

Liverpool çıkışlı grup She Drew The Gun, cuma akşamı saat 22.30’da Babylon’da konser verecek. Biletler 50 ile 60 lira arasında.

İsveçli müzisyen Sofia Zelmani, cuma akşamı saat 20.30’da %100 Studio’da sahne alacak. Biletler 50 ile 75 lira arasında.

Levent Yüksel, bu cuma saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina da sevenleriyle buluşuyor. Biletler 79.50 liradan başlıyor.

Yaşar, cuma akşamı saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul da konser verecek. Biletler 79.50 liradan başlıyor.

Mirkelam, cuma saat 22.00’de Mask Beach’de. Biletler 45 liradan başlıyor.

SAHNE

Florian Zeller’in kaleme aldığı ve merakla beklenen oyun “Evlat” cuma akşamı saat 20.30’da Zorlu PSM’de prömiyer yapıyor. Biletler 66 ile 110 lira arasında.

ETKİNLİK

Red Bull Music Festival kapsamında perşembe Feriye Palace’daki Alpha Beat gecesinde Afrika müziğinin renkli isimleri sahnede olacak. Cumartesi DasDas’ta Kabus Kerim & Defkhan’ın da aralarında olduğu “Kan Kardeşler”le devam edecek programda 15 Ekim’e kadar atölyeler, sergiler ve konserler var. Alpha Beat Night 90 lira.

BUGÜN

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir festivali Festtogether’da Athena, Unkle ve Yüzyüzeyken Konuşuruz’un da aralarında olduğu isimler sahne alacak. KüçükÇiftlik Park’taki festival saat 11.00’de başlıyor. Biletler 130 ile 270 lira arasında.

Tarkan, bu akşam saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da sahne alacak. Biletler 75 liradan başlıyor.

Metallica’nın unutulmaz parçaları Musa Göçmen’in senfonik düzenlemeleriyle bu akşam saat 20.00’de Grand Pera Emek Sahnesi’nde. Biletler 70 liradan başlıyor.

Aşkın Nur Yengi, sevilen şarkılarını saat 22.30’da IF Performance Hall Ataşehir’de seslendirecek. Biletler 121 lira.

Hollandalı elektrorock müzik grubu Polynation, bu akşam saat 22.30’da Salon IKSV’de performans sergileyecek. Biletler 61.50 liradan başlıyor.

Merve Özbey, saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahne alacak. Biletler 79.50 liradan başlıyor.

Gökhan Türkmen, saat 21.00’de Bahçeşehir Hayal Kahvesi’ nde. Biletler 79 liradan başlıyor.

YARIN

Sıla, saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da. Biletler 83 liradan başlıyor.

Alper Baytekin’in yönettiği “Uyku Nereye Kaçar” saat 13.00’te DasDas’ta. Biletler 35 lira.

Yücel Erten, tarafından sahneye uyarlanan “Azizname” saat 18.00’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde. Biletler 79 lira.