Bu hafta ne var ne yok?

Harbiye’de Sıla rüzgarı

Mor ve Ötesi Senfonik konseri pazartesi akşamı saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Biletler 66.75 liradan başlıyor.

Fazıl Say, salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda konser verecek. Biletler 74 liradan başlıyor.

Akustik caz manouche grubu olan Flapper Swing, çarşamba akşamı saat 21.00’de Zorlu PSM Touché’ da sahne alacak. Biletler 80.25 lira.

Erkan Oğur Anatolian Blues, çarşamba akşamı saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salonu’nda. Biletler 80.50 ile 90.50 arasında.

Zülfü Livaneli, “Livaneli ile Sevdalım Hayat - Şarkıları ve Öyküleri”yle çarşamba akşamı saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Biletler 83.25 liradan başlıyor.

Elektronik müzik konseri Filmekimi Partisi: Iris, çarşamba akşamı saat 21.30’da Salon İKSV’ de. Biletler 34 lira.

Saksofonun genç yetenekleri Şallıel Bros, çarşamba akşamı saat 22.00’de Living Room’da sahne alacak. Biletler 49 ile 79 lira arasında.

Nova Norda, perşembe akşamı saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak. Biletler 38.50 lira.

Duman, perşembe akşamı saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Biletler 56 liradan başlıyor.

Kozmik cazın öncülerinden Idris Ackamoor and the Pyramids, perşembe akşamı saat 21.30’da Salon İKSV’ de sahne alacak. Biletler 50.50 ile 67.50 lira arasında.

İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic, cuma akşamı saat 21.30’da Salon İKSV’ de performans sergileyecek. Biletler 56 ile 89.50 lira.

BUGÜN

Dünyanın en önde gelen lavta ve teorbo sanatçılarından olan Elizabeth Kenny, bugün saat 17.30’da Şerefiye Sarnıcı’nda performans sergileyecek. Biletler 26.50 ile 56.50 arasında. Biletler 88 lira.

Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Cengiz Özkan, bu akşam saat 20.30’da Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde. Biletler 60 lira.

Ahmet Aslan, bu akşam saat 20.30’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde performans sergileyecek. Biletler 50 liradan başlıyor.

Mirkelam İle “Özel Bir Gece”, bu akşam saat 21.00’de Dada Salon Kabarett’de. Biletler 150 ile 250 lira arasında.

Cem Adrian, bu akşam saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Biletler 68 liradan başlıyor.

Oldies But Goldies, bu akşam saat 22.00’da Babylon’da performans sergileyecek. Biletler 50 ile 60 lira arasında.

Emre Aydın, bu akşam saat 22.30’da Moda Kayıkhane’ de konser verecek. Biletler 77 liradan başlıyor.

YARIN

Okan Bayülgen’in yazdığı, yönettiği ve oynadığı “Harem Kabare” oyunu yarın akşam saat 20.30’da Dada Salon Kabarett’de sahnelenecek. Biletler 150 liradan başlıyor.

Kafka’nın “Dönüşüm” oyunu yarın akşam saat 18.00’de Altkat Sanat’ da sahnelenecek. Biletler 51.50 ile 56.50 lira arasında.

SAHNE

Şener Şen’in başrolünde oynadığı “Anadolu Efes katkılarıyla: Zengin Mutfağı” oyunu pazartesi 20.30’da DasDas’ ta. Biletler 72.50 liradan başlıyor.

Levent Ülgen ve Galip Erdal’ın rol aldığı “Halktan Biri” oyunu pazartesi saat 20.30’da CKM Büyük Salonu’nda. Biletler 68 lira.

Her bölüm farklı bir tema

Geçmişten bugüne gelen bir rüzgar, “The Twilight Zone”, bu defa Jordan Peele’in anlatımıyla izliyoruz. Her bölüm farklı bir temanın ve farklı oyuncuların yer aldığı dizi, sizi aklınızın karanlık dehlizlerinde dolaşmaya itiyor. İkinci sezon onayını alan ve 2020’de yeniden ekranlara dönecek olan “The Twilight Zone”un ilk sezonunu beIN SERIES SCI-FI’dan izleyebilirsiniz.