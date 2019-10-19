Bu hafta ne var ne yok?

Şehrin caz hali



KONSER

Virtüöz saksafoncu James Carter, en uzun soluklu projesi The James Carter Organ Trio ile Akbank Caz Festivali kapsamında pazartesi saat 20.30’da Zorlu PSM’de performans sergileyecek. Biletler 65 liradan başlıyor.



MFÖ, salı akşamı saat 20.00’de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Biletler 30 ile 35 lira arasında.



Karsu, salı saat 20.30’da Zorlu PSM’de performans sergileyecek. Biletler 100 liradan başlıyor.



”Herkes İçin Müzik” sloganıyla yola çıkan Social Inclusion Band çarşamba saat 19.00’da Akbank Sanat’ta sahne alacak. Biletler 20 ile 30 lira arasında.



ABD’li sanatçı Sarah McCoy, çarşamba saat 21.30’da Babylon’da. Biletler 35 liradan başlıyor.



Norveçli müzisyen Bugge Wesseltoft, Erkan Oğur ve Friends konseri perşembe saat 21.00’de Moda Sahnesi’nde. Biletler 40 ile 80 lira arasında.



Zeynep Bastık, cuma akşamı sata 21.00’de Harbiye Açıkhava’da. Biletler 67.25 liradan başlıyor.



Aralarında Serkan Keskin ve Taner Ölmez’in de olduğu müzik grubu Barabar cuma saat 21.00’de Çevre Tiyatrosu’nda. Biletler 89.50 lira.









80’lerin synth-pop etkilerini elektro-pop ile modernize eden Yunan şarkıcı Stella cuma saat 22.00’de Salon İKSV’de sahne alacak. Biletler 50.50 liradan başlıyor.



Göksel, çarşamba akşamı saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da sahne alacak. Biletler 67.50 liradan başlıyor.



ETKİNLİK

Bu yıl ilk kez düzenlenecek barbekü festivali Wild BBQ Day bugün saat 14.30’da Kemer Country Orman Evi’nde Biletler 180 liradan başlıyor.



SAHNE



Doğu Demirkol, İstanbul Komedi Festivali kapsamında pazartesi saat 21.00’de BKM’de. Biletler 68 ile 98 lira arasında.

Volkan Yosunlu’nun yönettiği “Çok Satanlar” çarşamba saat 21.00’de DasDas’ta sahneleniyor. Biletler 15 lira.



Onkoloji anneleri yararına düzenlenen konserde Nilüfer, perşembe saat 21.00’de MKM Attila İlhan Salonu’nda sahne alacak. Biletler 224 liradan başlıyor.



BUGÜN



Avusturyalı grup Barry Good “Caz Oda”da etkinliğinde saat 16.00’da Zuhal Konsept Akasya’da dinleyicilerle buluşuyor. Biletler 25 lira.

Sena Şener, saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Biletler 49.50 lira.

Fazıl Say, saat 20.30’da Aya İrini Müzesi’nde performans sergileyecek. Biletler 150 liradan başlıyor.

Volkan Konak, saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Biletler 67.50 lira.



Erol Evgin, saat 21.00’de TİM Show Center’da sahne alacak. Biletler 120 liradan başlıyor.



Ceyl’an Ertem, saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Biletler 70 liradan başlıyor.



Büyük Ev Ablukada konseri bugün saat 21.00’de Volkswagen Arena’da. Biletler 110 lira.

“Su Damlası” müzikali saat 14.00’te Akbatı’da sahnelenecek. Çocuklar için hazırlanan etkinlik ücretsiz.



YARIN



Portekizli fado sanatçısı Cristina Branco, saat 20.00’de Cemal Reşit Rey konser salonunda performans sergileyecek. Biletler 46.50 liradan başlıyor.

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun oynadıkları “Bir Baba Hamlet” saat 17.00’de UNIQ Hall’da sahneleniyor. Biletler 55 liradan başlıyor.

Selda Bağcan, sevenleriyle saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da buluşuyor. Biletler 67.50 liradan başlıyor.



Piyanist ve besteci Berk Can Arslan’ın piyano konseri saat 21.00’de Kenter Tiyatrosu’nda. Biletler 101.75 liradan başlıyor.

Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak. Biletler 67.50 liradan başlıyor.