Bu hafta ne var ne yok?

Sonbahar ritimleri



KONSER

l Ceyl’an Ertem pazartesi saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da koser verecek. Biletler 70 liradan başlıyor.



l Cem Adrian pazartesi saat 22.00’de Atakent Hayal Kahvesi’nde sahne alacak. Biletler 78.50 lira.



l Müzisyen, piyanist ve aranjör Scott Bradlee’nin önderliğindeki Postmodern Jukebox, salı saat 21.00’de Volkswagen Arena’da. Biletler 115 liradan başlıyor.



l Cumhuriyet Bayramı coşkusu salı günü saat 21.00’de Maçka Parkı’nda Teoman konseriyle yaşanıyor, etkinlik ücretsiz.



l Bekriya Geceleri’yle Suzan Kardeş, çarşamba saat 20.00’de Moda Kayıkhane’de. Biletler 55 liradan başlıyor.



l Nâzım Hikmet’in “Kuvay-i Milliye Destanı”ndan esinle Kurtuluş Şavaşı’nın kahraman insanları, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’ın notalarıyla buluşuyor. Konser çarşamba saat 21.00’de Zorlu PSM’de. Biletler 65 ile 85 lira arasında.



l Türkçe şarkılara yaptığı coverları ile sesini duyuran Lin Pesto, çarşamba saat 20.30’da %100 Studio’da. Biletler 77 liradan başlıyor.



l DJ Silver Rose ile Zamanda Yolculuk, perşembe saat 22.00’de Beyrut Performans’ta. Biletler 23.50 lira.



l Elif Çağlar Quartet, cuma saat 21.30’da Zorlu PSM Touché’de. Biletler 121 lira.



l Müzisyen ve şarkı yazarı Billie Marten, “Güneşin Kadınları: Billie Marten” serisi kapsamında perşembe akşamı saat 21.00’de Babylon’da sahne alacak. Biletler 50 ile 60 lira arasında.









l Kalben, bu akşam saat 19.00’da Trump Cadde’de konser verecek. Konser ücretsiz.



SAHNE



l Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu’nun oynadığı “Ölü’n Bizi Ayırana Dek” salı saat 20.00’de Torium Sahne’de. Biletler

68.50 liradan başlıyor.



l Tilbe Saran, Levent Ülgen, Binnur Kaya ve Güven Kıraç’ın oynadığı “Vahşet Tanrısı” çarşamba saat 20.30’da DasDas’ta. Biletler

75 ile 100 lira arasında.







l Afro-beat’ten funk’a, poptan caza geniş özgün üretim yapan Sinkane, perşembe saat 21.30’da Salon İKSV’de. Biletler 50.50 ile 67.50 lira arasında.



BUGÜN



l Mor ve Ötesi, Ceza ve Gripin’in aralarında olduğu isimler “Genç Bi Şenlik 2019” kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Biletler 90 lira.



l Zuhal Olcay ve Güvenç Dağüstün bu akşam saat 20.30’da CKM Büyük Salon’nda konser verecek. Biletler 60 liradan başlıyor.



l Berlin Staatskapelle String Quartet, bugün saat 20.30’da Aya İrini Müzesi’nde konser verecek. Biletler 100 liradan başlıyor.



l Feridun Düzağaç bu akşam saat 21.00’de Bahçeşehir Hayal Kahvesi’nde konser verecek. Biletler 56.50 liradan başlıyor.



l Caz Odada Açık Mikrofon, bu akşam saat 21.00’de Tamirane Akasya’da. Biletler 60 lira.



l Zeynep Bastık, bu akşam saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Biletler 78.50 liradan başlıyor.



l Apocalyptica saat 21.30’da Volkswagen Arena’da konser verecek. Biletler 123 ile 157 lira arasında.



İstanbul’da “cadılar partisi”



l Filistinli DJ SAMA’nın techno beat’leriyle Halloween Party, saat 23.00’de %100 Studio’da. Biletler 77 liradan başlıyor.

l Halloween 80s 90s Party - Dj Hakan, çarşamba saat 21.00’de Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde. Biletler 45 lira.

l Halloween Boo 3’ün bu yılki konsepti Stephen King’in en korkunç karakterlerinden ”IT”. Etkinlik, perşembe saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Biletler 55 lira.



YARIN



l Gökhan Türkmen saat 19.30’da Mall of İstanbul MOİ Sahnesi’nde sahne alacak. Biletler 68 liradan başlıyor.



l Şebnem Ferah saat 21.30’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Biletler 66 liradan başlıyor.



l 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel partiyle İstanbul Lindy Hoppers IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Biletler 38.50 lira.



l Songül Öden’in farklı yaş ve sosyal statüden 7 kadının trajikomik hikayesini anlatan oyunu “Lâl Hayal” yarın saat 17.00’de DasDas’ta sahnelenecek. Biletler 75 liradan başlıyor.



l “Damdaki Kemancı” saat 20.30’da Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek. Biletler 66 liradan başlıyor.