Bu hafta ne var ne yok?

Mozart’la bir gece



KONSER



Fatih Erkoç çarşamba saat 20.30’da CKM’de konser verecek. Biletler 91.75 liradan başlıyor.



İtalyan müzisyen ve çağdaş klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini konseri çarşamba saat 21.30’da Salon İKSV’de. Biletler 56 lira.



Cem Adrian, çarşamba saat 22.00’de IF Performance Hall Ataşehir’de sahne alacak. Biletler 78.50 lira.



fizy Müzik Haftası’nda Feridun Düzağaç konseri perşembe saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Biletler 66 lira. Aynı akşam Gaye Su Akyol saat 22.00’de Moda Kayıkhane’de sahne alacak. Biletler 77 lira.

Ceza, Gazapizm, Anıl Piyancı, Ayben ve Nova Norda’nın da aralarında olduğu isimler perşembe saat 15.00’te Volkswagen Arena’da. Biletler

60 liradan başlıyor.

Genç piyanist Evgeny Grinko, perşembe 20.30’da MOİ Sahne’de performans sergileyecek. Biletler 90 liradan başlıyor.



Berlinli prodüktör ve DJ Claptone perşembe saat 22.00’de Zorlu PSM’de performans sergileyecek. Biletler 154 lira.



Mirkelam cuma akşamı saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy’de konser verecek. Biletler 50 lira.



Ümit Besen ve Pamela cuma saat 22.00’de Moda Kayıkhane’de sahne alacak. Biletler 99 liradan başlıyor.



Cuma saat 15.00 itibarıyla fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında Kenan Doğulu, maNga, Gökhan Türkmen, Kalben ve Sena Şener’in de aralarında olduğu isimler Volkswagen Arena’da sahne alacak. Biletler 60 liradan başlıyor.





Ben Fero, sevilen şarkılarını saat 18.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde seslendirecek. Biletler 67.50 ile 112 lira arasında.





Yarın



Barış İçin Müzik Orkestrası konseri saat 11.30’da ENKA Oditoryumu’nda. Biletler 34 lira.



Alper Baytekin’in yönettiği “Uyku Nereye Kaçar” saat 13.00’te DasDas’ta. Biletler 39 lira.



Ekvadorlu şarkıcı Helado Negro, saat 20.00’de Salon İKSV’de performans sergileyecek. Biletler 50.50 liradan başlıyor.



Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri saat 19.30’da Volkswagen Arena’da. Biletler 60 ile 75 lira arasında.



SAHNE



Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış’ın oynadığı “Erkek Arkadaşım Bir Feminist” salı saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde. Biletler 101 lira.

”İbrahim Selim ile Bu Gece” salı saat 21.00’de Zorlu PSM’de. Biletler 49.50 liradan başlıyor.



BUGÜN



İskoç gitarist Sean Schibe saat 17.00’de Şerefiye Sarnıcı’nda performans sergileyecek. Biletler 26.50 liradan başlıyor.









Edip Akbayram, bu akşam saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Biletler 67.50 liradan başlıyor.

Ediz Hun’u ilk kez tiyatro sahnesinde izlediğimiz “On Küçük Zenci” oyunu bu akşam saat 20.30’da Tiyatro Ak’la Kara’da. Biletler 57.50 liradan başlıyor.



Street Biznezz etkinliğinde Şehinşah, Ayben ve Yener Çevik’in de aralarında olduğu isimler saat 19.00’da Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak. Biletler 60 lira.



Nazan Öncel, bu akşam saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de konser verecek. Biletler 100 liradan başlıyor.





Piyanist Yeol Eum Son, perşembe saat 20.00’de Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium’da “Mozart’la Bir Gece” temalı performans sergileyecek. Biletler 40 liradan başlıyor.