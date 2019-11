Bu hafta ne var ne yok?

Son Feci Bisiklet salı saat 20.00’de %100 Studio’da sahne alacak. Biletler 44 ile 66 lira arasında.

Son Feci Bisiklet salı saat 20.00’de %100 Studio’da sahne alacak. Biletler 44 ile 66 lira arasında.l Borusan Quartet salı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda. Biletler 25 ile 63 lira arasında.

Teoman, Gökçe ve Yüksek Sadakat’in de aralarında olduğu isimlerin sahne alacağı Line Beyoğlu Nostalji Gecesi salı saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy’de. Biletler 40 lira.



İstanbul Sinfonietta çarşamba saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda. Biletler 26.50 liradan başlıyor.



Cem Adrian çarşamba saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da konser verecek. Biletler 68 liradan başlıyor.



Kerem Görsev çarşamba saat 21.00’de Zorlu PSM Touché’da. Biletler 121 lira.



Cazın sıra dışı ekipleri arasında gösterilen kontrbas, davul ve piyano üçlüsü The Bad Plus perşembe saat 21.30’da Babylon’da. Biletler 50 ile 70 lira arasında.



Gotik metalin öncü isimlerinden Moonspell ve black metale yakın duran Rotting Christ cuma saat 19.30’da Moda Kayıkhane’de. Biletler 137 lira.l Berlin Nefesli Çalgılar Topluluğu cuma saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda. Biletler 26.50 liradan başlıyor.



Gripin cuma saat 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak. Biletler 51 lira.



Reggae ritimlerini funk, soul, R&B, caz ve rock’la birleştirerek sound’larını oluşturan Cymande, cuma saat 22.30’da Babylon’da. Biletler 50 ile 80 lira arasında.



Bugün



Teoman, Haluk Levent, Pentagram, Norm Ender, Moğollar, Pilli Bebek’in sahne alacağı Fizy İstanbul Müzik Haftası saat 15.00’te Volkswagen Arena’da. Biletler 80 liradan başlıyor.



Erol Evgin saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Biletler 67.50 liradan başlıyor.



DJ The Gaslamp Killer ve Nofrost, saat 22.00’de Babylon’da. Biletler 50 liradan başlıyor.



Feridun Düzağaç, saat 22.30’da ÇubukluHayal Kahvesi’nde sahne alacak. Biletler 73 liradan başlıyor.



Yılmaz Özdil’in yazdığı Müjdat Gezen’in oyunlaştırdığı “M. Kemal” oyunu saat 15.30’da Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Biletler 56.50 ile 68 lira arasında.



Çocuklara klasik müzik sevgisini aşılamak, geleceğin bilinçli dinleyicisini yetiştirmek amacıyla düzenlenen Tekfen Filar-Mini, 11.00 ve 16.00 saatleri arasında Şef Aziz Shokhakimov’un yönetimi ve Ceyda Düvenci ile Yiğit Sertdemir sunumuyla Lütfi Kırdar’da. Biletler 10 lira.



Nejat İşler’in onursal başkanı olduğu Gümüşlükspor için bu akşam saat 21.00’de DasDas’ta bilet gelirleri kulübün altyapısına gidecek bir etkinlik düzenleniyor. Bu özel gecede aralarında Mert Fırat, Fikret Kuşkan ve Göksel’in de olduğu birçok isim sahne alacak. Biletler 112 lira.





Ahmet Aslan ve Yılmaz Çelik saat 19.00’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde müzik severlerle buluşuyor. Biletler 60 lira.

Afrobeats müziğin dünyaca ünlü ismi Davido saat 23.00’de Masquerade Club’ta performans sergileyecek. Biletler 333 lira.

”Hakikat, Elbet Bir Gün” oyunu saat 15.00’de %100 Studio’da. Biletler 46 ile 66 lira arasında.

“Alice” müzikali saat 16.00’da Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi’nde. Biletler 91 liradan başlıyor .