Bu hafta ne var ne yok?

Ortaya karışık festival



BUGÜN



İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Önay Günay ve değerli piyanist Evren Büyükburç Erol, saat 11.00’de “Sonbaharda Lied’ler” temasıyla Pera Palace Hotel’de. Biletler 125 lira.

Ezhel, saat 19.00’da Volkswagen Arena’da konser verecek. Biletler 110 lira.

Redd, saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser verecek. Biletler 50 ile 70 lira arasında.



Yasmin Levy, saat 21.00’de MKM Attila İlhan Salonu’nda. Biletler 90 liradan başlıyor.



Neo-cazın limitlerini limitsiz kılan Makaya McCraven, saat 21.30’da Salon İKSV’de. Biletler 45 liradan başlıyor.



Mabel Matiz, saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Biletler 79.50 liradan başlıyor.

Yaşar, saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de konser verecek. Biletler 100 liradan başlıyor.



İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Roo Panes, saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak.

Biletler 70 lira.



“Yerel Mutfak Global Lezzet” kapsamında Defne Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Antikya Restaurant işbirliğiyle Antakya’nın lezzetleri Lalezar restoranda sunuluyor. Biletler 255 lira.





Isaac Delusion



SAHNE



23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında “Her Yol Kuzeye Çıkar”, pazartesi saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek. Biletler 75 liradan başlıyor.



“Traptown”, pazartesi saat 20.30’da UNIQ Hall’de sahnelenecek. Biletler 90 liradan başlıyor.



“Being Faust Enter Mephisto”, çarşamba saat 18.30’da Zorlu PSM’de. Biletler 120 lira.



“Seslenen Parçalar”, çarşamba saat 19.30’da Salon İKSV’de sahnelenecek. Biletler 90 lira.



“Narin Napalım”, çarşamba saat 20.30’da Moda Sahnesi’nde. Biletler 65 lira.

“Yevgeni Onegin”, cuma saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Biletler 90 liradan başlıyor.



“Ionesco Dosyası”, cuma saat 20.30’da DasDas’ta sahnelenecek. Biletler 100 lira.





Booka Shade



YARIN



Khontkar, saat 16.00’da Beyrut Performans’ta konser verecek. Biletler 50.50 ile 84 lira arasında.

Adamlar, saat 17.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Biletler 60 lira.

Şehinşah, Anıl Piyancı, Patron ve Ati242, saat 18.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Biletler 90.50 lira.



İstanbul Lindy Hoppers 12.Yıl Partisi, saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Biletler 27.50 lira.



“Esaretin Bedeli” oyunu, saat 19.30’da Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek. Biletler 66 liradan başlıyor.





Ross From Friends



KONSER



Iron Maiden’ın 90’lı yıllardaki unutulmaz solisti Blaze Bayley, pazartesi saat 21.00’de Moda Kayıkhane’de konser verecek. Biletler 70 lira.

Rus piyanist Andrei Pisarev, salı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda performans sergileyecek. Biletler 45 lira.

Davulcu, besteci ve eğitimci Soojin Suh, çarşamba saat 20.00’de Akbank Sanat’ta. Biletler 13 ile 23 lira arasında.



Ahmet Kaya Anma Gecesi, çarşamba saat 21.00’de KadıköySahne’de. Biletler 34 lira.



Teoman, çarşamba saat 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Biletler 89.50 liradan başlıyor.



Müzisyen ve şarkı yazarı Joan As Police Woman, çarşamba saat 21.30’da Babylon’da konser verecek. Biletler 50 ile 65 lira arasında.



Kaan Tangöze, çarşamba saat 22.30’da Dorock XL Kadıköy’de konser verecek. Biletler 60 lira.

Londra çıkışlı üçlü The Comet Is Coming, perşembe saat 21.30’da Babylon’da. Biletler 50 ile 75 lira arasında.



Hayko Cepkin, cuma saat 23.00’de Beyrut Performans’ta konser verecek. Biletler 73 liradan başlıyor.

