Bu hafta ne var ne yok?

İç ısıtan notalar



KONSER



Geçen yaz “Göğe Bakalım” single’ı müzikseverlerle buluşan ODTÜ’lü grup Güz Kumpanyası, salı 21.00’de Mask Live Pera’da sahne alacak. Konser ücretsiz.

Selda Bağcan ve İstanbul Senfoni Orkestrası, çarşamba 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Biletler 67.50 liradan başlıyor.

Cem Adrian, çarşamba 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Biletler 70 liradan başlıyor.

Hollandalı müzisyen ve şarkıcı Thomas Azier, cuma saat 22.00’de Salon İKSV’de. Biletler 73 ile 89 lira arasında.

Şef Claudio Abbado ve Daniel Harding’in kurduğu Mahler Oda Orkestrası, cuma 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda. Biletler 75 ile 220 lira arasında.

Melting Pot projesiyle Serhan Erkol, salı saat 21.30’da Babylon’da. Biletler 45 lira.

Ortadoğu müzik gelenekleri ile folk-rock kalıplarını bir araya getiren Bajar, çarşamba saat.30’da Anahit Sahne Beyoğlu’nda. Biletler 40 lira.

Eda Baba, perşembe saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta performans sergileyecek. Biletler 44 lira.

Ceyl’an Ertem, cuma saat 22.30’da Moda Kayıkhane’de sahne alacak. Biletler 80 liradan başlıyor.



YARIN



Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü, saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda. Biletler 26.50 liradan başlıyor.

Yeni Türkü, saat 20.00’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de konser verecek. Biletler 60 ile 70 lira arasında.

Türkiye’nin önde gelen korolarından Rezonans, saat 17.30’da Şerefiye Sarnıcı’nda performans sergileyecek. Biletler 26.50 ile 56.50 lira arasında.

“Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuk” oyunu, saat 11.00’de Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Biletler 29 lira.

Mert Fırat ve Tülin Özen’in başrollerini paylaştığı “Westend” (Batının Sonu) oyunu, saat 17.00’de DasDas Sahne’de. Biletler 90 lira.



Bugün



Pop müziğin yeni yıldızı l Pop müziğin yeni yıldızı Zeynep Bastık, saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak. Biletler 78.50 liradan başlıyor.

Trap ve hip-hop’un yükselen isimlerinden Ben Fero, 21.30’da Volkswagen Arena’da. Biletler 90 lira.l Viyolonselist Anastasia Kobekına’nın ilk Türkiye konseri 17.30’da Şerefiye Sarnıcı’nda. Biletler 26.50 ile 76.50 lira arasında.

Anadolu müziğinin üç ustası Erkan Oğur, Derya Türkan ve Coşkun Karademir’den oluşan Eski Müzik, saat 20.00’de UNIQ Hall’de. Biletler 60 liradan başlıyor.

Dirty rock, folk ve cazı harmanlayan rock grubu The Aristocrats, 20.30’da %100 Studio’da konser verecek. Biletler 93 ile 121 lira arasında.Biletler 79 lira.









Elektronik müziğin önde gelen isimlerden Maya Jane Coles, cuma saat 23.59’da Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi’nde. Biletler 93.50 lira.





Keman virtüözü Paganini’den ilhamla klasik müzik ile güldürüyü harmanlayan PAGAGNINI grubu, pazartesi saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda. Biletler 26.50 ile 86.50 lira arasında.



SAHNE

Ozan Güven, Günay Karacaoğlu’nun başrolde oynadığı “Don Kişot’um Ben” oyunu, salı saat 20.30’da Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Biletler 77 liradan başlıyor.



Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin sahnelendiği “Aldırma Gönül”, Ferhat Göçer’in performansıyla çarşamba saat 20.30’da UNIQ Hall’de. Biletler 66 liradan başlıyor.