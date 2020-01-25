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    HaberlerCumartesi Haberleri Bu hafta ne var ne yok?
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    25.01.2020 - 07:50 |

    Bu hafta ne var ne yok?

    Ceyl’an’ın türküleri

    Ceyl’an Ertem’in türkü yorumlarından oluşan yeni albümü “Cahille Sohbeti Kestim”in lansman konseri çarşamba saat 21.00’de Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda. Biletler 78.50 liradan başlıyor.

    Bu hafta ne var ne yok



    ETKİNLİK

    Kozmonot Bomonti Sahne Arkası etkinliğinde pazar günü saat 17.00’de Ceyl’an Ertem ve Jabbar’ı ağırlıyor.

    Conrad İstanbul Bosphorus, perşembe akşamı saat 20.00’de Summit Bar&Terrace’ta suşi atölyesi düzenliyor. Kişi başı fiyat 250 lira.

    SAHNE

    Bu hafta ne var ne yok



    Ebeveyn ve çocuk ilişkisini irdeleyen “Evlat” bugün saat 16.00’da DasDas’ta. Biletler 75 liradan başlıyor.

    William Golding’in Nobel ödüllü romanı “Sineklerin Tanrısı” tiyatro uyarlamasıyla Sydney’den sonra Türkiye’de ilk defa yarın saat 20.00’de Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde. Biletler 78.50 lira.

    Başrollerinde Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın olduğu “Hanım&Efendi” salı akşamı saat 20.30’da İzmir AKM Narlıdere Kültür Merkezi Sahnesi’nde. Biletler 67.50 ile 90 lira arasında.

    Başrolünde Gökçe Bahadır’ın olduğu Sezen Aksu şarkılarıyla bezenen “İzmir’in Kızları” yarın saat 20.30’da UNIQ Hall’de. Biletler 110 liradan başlıyor.

    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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