Bu kahveler “Olmadık”

İstanbul Balat’ta bulunan ve proje geliştirmeyi iş kolu haline getiren Olmadık Projeler Atölyesi’nin çalışanlarının değişik lezzetlerde kahve arayışları ilk olarak 2018’de Ankara Çankaya’da açılan Olmadık Kahveler Atölyesi ile herkes için olmadık kahvelere dönüşmüş. Geçtiğimiz nisandan bu yanaysa Caddebostan’da bulunan Olmadık Kahveler Atölyesi ile İstanbullu kahveseverlere ulaşıyorlar. Kahve atölyesinin deneyimli baristası Özge Kara’nın hazırladığı Olmadık Kahveleri yudumlarken, ilginç hikayelerini de dinledik. Türkiye’nin ilk füzyon içecek mutfak atölyesi olan Olmadık Kahveler Atölyesi’nde gastronomi uzmanlarının da katkılarıyla birbirinden farklı lezzetler ortaya çıkıyor. 26 adet Olmadık Kahve’nin olduğu menüde kahveler Hindistan cevizi yağıyla da buluşuyor, şeftali ya da tahinle de... En çok merak etitğimse meşe ve is aromalı Esmeralda’ydı. İlk yudumda kendinizi ormanda hissettiren, diğerlerine göre biraz daha sert ve kesinlikle farklı tatlar peşinde koşanların deneyimlemesi gereken bir kahve. Olmadık Kahveler Atölyesi’nde yanınıza gelen barista size kahvenizi genelde nasıl içtiğinizi soruyor. “Buraya gelen biri klasik bir latte sipariş etmeden önce onun damak tadını öğrenebilmeyi ve ona daha farklı ne hazırlayabileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Kahveleri kişiselleştiriyoruz” diye anlatıyor Kara bunun nedenini. Ekibi en çok zorlayansa hazırladıkları bu yeni tatlara isim vermek. Sevdikleri kahramanlardan ya da ilginç benzetmelerden yararlanmışlar çoğunlukla. Örneğin imzası Özge Kara’ya ait 28inç’in hikayesi Kara’nın bisikletini satmaya çalışırken şehir bisikletinin 28inç olan iç tekerlek ölçüsünden yola çıkarak geliştirdikleri “Şehirde sıcak bir tur atmak istiyorsanız 28inç size gerekli enerjiyi verir” sloganı ilham vermiş. Her baristanın menüde özel dokunuşları var. Dört kahve hariç istediğiniz tüm kahveleri sıcak ya da soğuk içebilmeniz de mümkün. Kurutulmuş çilek ve tarçınla hazırlanan caffe latte pinky, yumuşak içimi ve çileğin damağınızda bıraktığı hafif ekşimsi tatla oldukça lezzetli. Tereyağı ve badem şekeriyle hazırlanan kalp atışı anlamındaki heart beats üzerindeki şekerin karamelize edilmesi için yakılmasıyla da hazırlık aşamasından itibaren merak uyandırıyor. Cootonmouth’dan cozy coffe’ye, coco bongo’dan ting yang’a tatları da adları da kadar ilgi çekici olan bu kahvelerin ev sahibi Olmadık Kahveler Atölyesi’nde yeni lezetler için arayışlarsa deavam ediyor.

“Oran, öğütme, su ve tazelik”

Olmadık Kahveler Atölyesi haftanın her günü sabah saat 9.00 ile gece 23.00 arası açık. Cuma ve cumartesi günleriyse gece 24’e kadar hizmet veriyor. Kahve demlemenin adeta bir sanat olduğunu öğrendiğimiz atölyede demlemede dikkat etmemiz gereken unsurları; oran, öğütme, su ve tazelik olarak özetliyor Özge Kara. Kahve çekirdeklerini özel bir kavurucudan temin eden mekanın, çekirdeklerini kavurma dereceleri de kendilerine has. Kullandıkları sütler de kahveye göre değişiyor. Mekanda içecek menülerinin yanı sıra tatlılar da kendilerine özgü tariflerle hazırlanıyor. Yeni tatlar peşinde koşan ekip bunu elde etmek için birçok deneme yapıyor.