'Bu otele girmek için dört ayaklı ve kuyruklu olmak gerekiyor'

Beykoz’da bulunan Fizyopet’in hikayesi Nur Çetinsaraç’ın beş yıl önce köpekleri Çarşı’nın kalça çıkığı rahatsızlığı sonrası tedavisi için suda terapi tavsiyesi almasıyla başlamış. Eşi ile birlikte işlettiği köpek otelinde bugün 80 hayvana hizmet verebilecek kapasiteye sahipler. Çetinsaraç, “Bütün hikaye köpeğimizi iyileştirmekle başladı. Burayı fizik tedavi merkezi yapmak istiyorduk ama veteriner hekim olmadığımız için yasalar gereği burayı köpek oteline çevirdik” diyor. Kendi profesyonel iş hayatlarını bırakıp çıktıkları yolda artık bir köpek oteline sahipler. Gelen taleplere göre hizmet sunan merkezin kapıları sabah 08.00’den akşam 20.00’ye kadar haftanın her günü açık, Çetinsaraç, “Buraya girmek için dört ayaklı ve kuyruklu olmak gerekiyor” diyor. Kreş, konaklama, yüzme, top oyunu, sosyalleşme gibi pek çok hizmet sunan Fizyopet’te köpekler isteyen aileler için sabah alınıp akşam bırakılıyor. Saatlik havuz kiralama yapıldığında köpekler ailesiyle birlikte 1 saat ağırlanıyor. Bayramlar, yılbaşları ve tatiller otelin en yoğun olduğu zamanlar. Bunun dışında Çetinsaraç, kış sezonlarının genelde sakin geçtiğini bu dönemde köpek gezdirmek daha zor olduğundan hayvanları evde sıkılmasın diye kreşe yollayanların olduğunu belirtiyor. Günboyu aktivitelerle doğal ortamda vakit geçiren köpekler akşamları temizlenip evlerine teslim ediliyor. Sahiplendirme de yapılan merkezde Çetinsaraç bu konuda dikkat ettikleri noktaları “Ailerle çocukları birleştirmeye çalışıyoruz ama bu ince ve zor bir çizgi. Onun takibinin yapılması, kişilerin gerçekten iyi olup olmadığı gibi soru işaretleri var. Genelde sosyal medya üzerinden yayınlayıp kendi bildiğimiz ya da referansı olan kişilere sahiplendirme yapıyoruz. Bu şekilde içimiz daha rahat ediyor” sözleriyle açıklıyor.