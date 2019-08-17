Çekirdekten yetişme usta denizcimizden görüşler

İbrahim Yazıcı, ilk yelkenlisi Dragut’u 1955 yılında İstanbul’da denize indirmiş deneyimli bir kaptan. Ege ve Akdeniz’in yanı sıra Beko’nun üst düzey yöneticiliğini yaptığı yıllarda İngiltere kıyılarında da binlerce mili dümen suyunda bırakmış. Ülkemizde denizcilik kültürünün gelişmesi için önemli katkılar yapan Koç Topluluğu’nun Şeref Başkanı değerli büyüğümüz Rahmi Koç’un çalışma ekibinde yer alması onu denizlere daha da yakın kılmış. Şu günlerde Keyfim 3 ile Çeşme- Atina- Pire- Korint Kanalı üzerinden Kefalonya ve ardından İstanbul rotasına hazırlanıyor. Beneteau 57 model Keyfim 3, sezon başında önce Samos’u dolaştı. Ardından Çeşme Altınyunus Setur Marina’da bir süre soluklandı.

Bu zarif yelkenliye oğlum Ege’yle birlikte konuk olup İbrahim Yazıcı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kıyılar halkındır söyleminin Türkiye’de liman, marina ve barınak yapımını büyük ölçüde engellediğini belirten deneyimli isim “Bugün iskele bile yapmak isteseniz neredeyse imkansız. Ülkemizin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bunu gerçekleştirmek için en az 22 limana daha ihtiyaç var. O projeler bürokraside bekliyor. Lakin, Yunanistan’da birçok yerde bağlama ücreti dahi alınmıyor. Günümüzde yabancı bayraklı tekneler nerede ise istenmez hale geldi. Marinaların en büyük derdi belki de bu. Öte yandan yürürlükte olan mavi kart uygulaması da çok yanlış. Arıtma teknolojisine sahip tekneler bile mavi kart uygulamasına tabi tutuluyor. Çevre elbette hepimiz için son derece önemli ve değerli. Lakin önerim uygulamanın yeniden gözden geçirilmesidir. Dizgin atı yavaşlatır, bu tür uygulamalarla denizciliğimizi nasıl geliştirebiliriz ?’’ diyor. Haklı… Ankara, duyuyor musun?

Fotoğraf desteği sağlayan Çeşme Altınyunus Setur Marina’nın değerli yöneticisi Hakan Tellioğlu’na ve sevgili oğlum Ege Atis’e teşekkür ediyorum. Gelecek yazım 31 Ağustos Cumartesi günü. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde elde ettiğimiz büyük zaferimizi şimdiden kutluyor, ulusumuza nice 30 Ağustos’lar diliyorum. Tüm denizcilerin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun.

Toplamda 270 gün ücretsiz konaklama

Setur Altınyunus Marina yöneticisi Hakan Tellioğlu, Türkiye’nin adalar hariç 8 bin 333 km kıyısı bulunduğunu, buna karşın belgeli olarak sadece 43 adet turizm tesisi olduğunu vurguluyor. Fenerbahçe-Kalamış, Yalova, Ayvalık, Midilli, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Finike ve Antalya’da yıllık olarak bağlanan teknelere diğer marinalarının her birinde 30’ar gün, toplamda 270 gün ücretsiz konaklama sağlayan Setur Marinas, yelkenli ve motor yat sahiplerine “Seyir Defteri”, ”Amatör Denizcinin Köprüüstü Kitapçığı’’ ve “Denizde Nezaket” başlıklı eserleri de hediye ediyor. Güzel bir uygulama. Tebrik ediyorum.