14.09.2019 - 07:50 |
Çikolata severlerin dikkatine
Zorlu Center’da 2013’ten bu yana misafirlerine hizmet veren Godiva, yenilediği kafe konseptli mağazasını müşterilerinin hizmetine sundu.
Oturma alanını genişleten Godiva Café’nin dış oturma alanında çikolataya batırılarak sunulan lezzetlerin yanı sıra, taze meyveler ve çikolatayla karıştırılarak hazırlanan dondurmanın yapılışının da birebir gözlemlenebileceği özel camdan bir alan oluşturuldu. Misafirlerin kendi seçimlerini yapıp, diledikleri dondurma karışımını oluşturabildikleri bu alanda, ikonik Belçika çikolataları serinleten tatlarla buluşuyor. Mekanda kahvaltının yanı sıra, öğlen atıştırmasında talep edilen tuzlu lezzetler de bulunuyor.
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