“Çocuklar bildiklerini ister”

Cinsiyet önyargıları küçük yaşlarda başlıyor. Meksika’da, Londra’da ve İstanbul’da yaşayan çocukların 4 yaşına kadar bu konuda birbirlerinden farkı yok. Ama 4 yaşından sonra toplumun bize yüklediği kalıplar şekillenmeye başlıyor. Bir anda hayatımızda kadın, erkek meslekleri, davranış biçimleri ortaya çıkıyor.” Bu veriler, dünyada 20, İstanbul’da beşinci yılını kutlayan KidZania’nın düzenlediği Edutainment Zirvesi’nden. KidZania Mesleki Eğilim Araştırması daha önce Monterrey Üniversitesi iş birliğiyle Londra, Mumbai, Santa Fe ve Dubai’de 450 bin çocukla yapılmıştı. Bugün ise Türkiye’den sonuçları KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur’dan dinledik.



Sözlerine, “Silubra Araştırma şirketi ile KidZania İstanbul’a gelen 80 bin öğrencinin aktivite bilgilerini haritalandırdık. Ve araştırma ile gördük ki; çocuklar, bildiklerinden ilham alıyor” diyerek başlayan Timur, farklı sosyal çevrelerin, ekonomik durumun, okulun, yaş ve cinsiyetin çocukların meslek seçimleri üzerindeki etkisinin büyük olduğunu dile getirdi.





KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur



Günümüzün en önemli konularından biri olan cinsiyet önyargıların küçük yaşlarda oluştuğunu dile getiren Timur, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın her yerinde 4 yaşına kadar bütün çocuklar aynı. Sonrasında toplumun kalıplaşmış yargılarından paylarına düşeni üstleniyor. Kız çocukları ağırlıklı; doktor, öğretmen ve veteriner olmak isterken erkek çocukları; futbolcu, pilot, mühendis ve polis olmak istediklerini söylüyor.” Timur, günün sonunda elde ettikleri verilerin dünyayla paralellik gösterdiğini ifade etti: “Kız ve erkek çocuklarında açık açık cinsiyet farklılıkları gözüküyor ancak genel olarak çocuklar bildiklerini istiyor. Dolayısıyla onlara ne verirsek almaya hazırlar.









“Para kazanmaya çalışıyorlar”



Türkiye’de diğer ülkerden çarpıcı oranda farklılık gösteren durum KidZania’nın para birimi olan kidzoz kazandıran aktivitelere gösterilen ilgi. Girişte her çocuğun 50 kizzos’u oluyor. Çocuklar onu içeride kaldıkları süre boyunca artırabiliyor ya da harcayabiliyorlar. Bizim ülkemizdeki çocukların önceliği ise kazanmak.Yani tıpkı bizler gibi çocuklarımız da para kazanmak için çaba gösteriyor, ardından harcıyor. Öte yandan kız çocukları kendinden iki yaş küçük aktivitelere eğilim gösterirken erkek çocukları kendinden bir yaş büyük aktivitelere eğilim gösteriyor. “Aslanım benim, yaparsın’ dediğimiz zaman bunu bir kız çocuğuna söylemediğimizi hepimiz biliyoruz. Bazen içgüdüyle bazen tamamen iyi niyetle söylediğimiz sevgi sözcükleri bile çocukların aklına bu ayrımı yapmaya neden oluyor” sözleriyle davranışlarımızın onları derinden etkilediğini belirten Timur, çocukların iyi ve topluma faydalı olma isteklerinin ise umut verici olduğunu söylerek konuşmasını tamamladı.







