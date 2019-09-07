Dedikodu modası bitmiyor

Sevgili Yukarı Doğu Yakası sakinleri, size iki güzel haberimiz var. Birincisi: “Gossip Girl” geri dönüyor! İkincisi: Yeni sezon trendleri sayesinde dedikoducu kızların stilini yakalamak her zamankinden daha kolay oluyor. Her ne kadar dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki ilkbaharda yayınlanacağı konuşuluyor olsa da, hayranları ve moda tutkunları şimdiden havaya girdi bile. Ne de olsa, yayınlandığı günlerde dünyanın dört bir yanındaki gençlerin stilini etkisi altına alan ve onlarca markaya ilham veren bir diziden bahsediyoruz. Zira “Gossip Girl”e kadar, gençlik dizilerindeki karakterlerin kombinleri jean-tişört ikilisinden öteye gitmiyor ve dizi, Instagram’ın olmadığı o günlerde Manhattan’da yaşayan varlıklı gençlerin nasıl giyindiğiyle ilgili zevkli ipuçları veriyordu.

Sezon trendleri emrinizde

Çekirdek kadronun bu versiyonda yer alıp almayacağı hâlâ sır. Ancak “Gossip Girl” demek lüks ve ihtişam demek olduğu için, ekranda yine çok şık karakterler göreceğimize şüphe yok. Eğer dizinin stillerini 2019-20 Sonbahar/Kış sezonundan başlayarak yakalamak isterseniz de, Celine’in diz altı etekleri, Dior’un ekoseleri, Fendi’nin fiyonkları, Chanel’in ceketleri ve Versace’nin canlı renkleri emrinize amade. Gece elbisesi trendlerinde ise Blair’in çok sevdiği danteller ve tüller Serena’nın favorisi olan pudra tonlarıyla kesişiyor, her giyeni okul balosunun yıldızı gibi gösteriyor. Bizden söylemesi. XOXO.

Bu sezon herkes Blair

Saç aksesuarları böylesine yüksek çıkış yakalamışken, bu trend dizinin yeni bölümlerinde nasıl yer bulacak merak konusu. Yalnızca bantlar değil Chanel podyumundaki fiyonklu, çiçekli tokalar ve Dolce&Gabbana’daki kadife taçlar da yeni nesil “dedikoducu”lar için biçilmiş kaftan.