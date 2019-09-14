Denizcilik dünyasından haberler…

Balık avlama ustaları kozlarını 19-22 Eylül tarihlerinde Seferihisar’da paylaşacak.



YARIŞLAR:



Kuşadası Yat Kulübü’nün 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştireceği Cumhuriyet Yarışı için geri sayım başladı. Yelken tutkunlarını cumhuriyetimizin 96. yılını coşkuyla kutlamak için maviliklere davet ediyorlar. Anlaşılan o ki sonbahar bu yıl da mavi coşkulara sahne olacak. American Hospital The Bodrum Cup 21-26 Ekim tarihlerinde, 4. Rixos Sailing Cup Göcek Yarışları 22-25 Ekim 2019 arasında gerçekleştirilecek. 26 Ekim- 01 Kasım arasında da 30. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası var. Onun ardından 4-8 Kasım 2019 tarihlerinde 17. Göcek Sonbahar Yarış Haftası’nın heyecanı yaşanacak. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum. Tüm denizcilerin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun. Fotoğraf desteği için KAYK’a teşekkür ediyorum.



BAŞARI:



Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Urla Kaymakamlığı ile imzalanan protokolle 29 bin 522 metrekarelik denize sıfır araziyi yelken sporuna kazandırdı. Urla İçmeler’deki alan kamp tesisi olarak inşa edilecek. TYF yönetimi İstanbul, Muğla ve yelkenciliğin yoğun olduğu bazı illerin de sırada olduğunu müjdeliyor.









Emeği geçenleri tebrik ederim. Yelkenciliğimiz iyi yolda. Son yıllarda elde edilen uluslararası başarılar da bunu kanıtlıyor. Söz konusu arazinin tahsis edilmesi konusunda İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın da büyük katkısı oldu. Kendisine genç yelkencilerimiz adına teşekkür ediyorum.

DEVLER LİGİ:









Balık avlama ustaları kozlarını 19-22 Eylül tarihlerinde Seferihisar’da paylaşacak. Teos Marina’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuvada yakalanan balıklar finalden sonra mangallarda pişirilip halka ikram edilecek. Şansınızı denemek istiyorsanız www.tunamastersteos.com sitesinden bilgi edinebilirsiniz. Etkinliğin adı “Devler Ligi” olarak değiştirildi zira yakalanan balıklar hayli büyük. Audi, Vosmer, Cms, Evınrude, Raymarine, Viking Yacht başta olmak üzere birçok sponsor tarafından desteklenen etkinlik oldukça çekişmeli geçecek. Dilerseniz sponsorların standlarını ziyaret edebilirsiniz. 19-22 Eylül arasında Seferihisar’da keyifli günler yaşanacak. Dünya seyahati yapan Osman Atasoy, Özkan Gülkaynak, Ekrem İnözü, Erkan Gürsoy gibi usta denizcilerimizin de yelkenlileri için tercih ettiği Teos Marina’da başarılı etkinliklere imza atılıyor. Katkısı olanları A’dan Z’ye kutluyorum.



ÇEVRE:



Koç Topluluğu Şeref Başkanı Rahmi Koç’un öncülüğünde kurulan TURMEPA, denizlerimizin korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Finike’de 21 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Setur Marinas, TURMEPA Antalya Temsilciliği ve kamu kurumlarının katkılarıyla kıyı temizliği yapılacak. Finike Setur Marina Müdürü Onur Kunduz, amaçlarının fark yaratmak olduğunu belirterek “Destek olmak veya katılmak isteyen bütün kuruluşları bekliyoruz. Herkes davetli” diyor. Bilgi edinmek için (242) 855 50 30 no’lu telefonu arayabilirsiniz. Gelecek yazım 28 Eylül 2019 Cumartesi günü. Esen kalın.