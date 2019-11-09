Denizcilik sektöründe yerli motor beklentisi

Türkiye’de denizcilik sektöründe pazarı hemen hemen her alanda domine eden yabancı firmalar var. İşlerini dünya standartlarında yapanlara sözüm yok. Onlar kalitelerini küresel ölçekte kanıtlamış kurumlar. Buna karşın Türk firmaları da gurur verici başarılara imza atıyor. Örneğin 1978 yılında İstanbul kurulan Baysan Makine ve Dişli, ABD, Brezilya, İngiltere, Danimarka başta olmak üzere 14 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.



Şirket, dişli ve dişli aktarma ürünleriyle yerli şanzıman ve transmisyonlar üretiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tümer Gülbay, dünyanın pek çok ülkesinde TM rumuzunu temsil etmekten mutluluk duyduklarını belirtiyor. Genel Müdür Hakan Gülbay ise ülkemizde marin motor üretilmesinin tekne, şanzıman ve ekipman sektörlerini olumlu etkileyeceğine dikkat çekiyor. Bildiğim kadarıyla o alanda faaliyet gösteren Tümosan var.



Dilerim başka girişimler de hayata geçer. Konuya dönecek olursak karasularımızda zorunlu direktifleri test edecek ve onaylayacak kuruluş bulamadıklarını da ifade eden Hakan Gülbay, “Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yerli marinizasyon motorlardan akredite veya onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiş egzoz emisyon test raporları istenmektedir. Türkiye’de bu raporu verebilecek, akredite veya onaylanmış kuruluş yoktur. Türk Loydu ise bu sınıfta hizmet veremediğini tarafımıza bildirmiş bulunmaktadır.



İç piyasa tamamen yurt dışından gelen marin motorlara teslim edilmiştir” diyor. Bunları bir tarafa not edin. Ancak madalyonun bir de öbür tarafı var. Günümüzde ‘kalite, teknoloji ve uygun fiyat’ üçlüsünü küresel ölçekte oluşturabilen ve rekabete dayanabilen kuruluşlar ayakta kalabiliyor. Türkiye’nin kendi deniz motorlarını üretebilmesi elbette hepimizi mutlu eder. Ancak bu çok ciddi bir planlama, dış ve iç pazarlara yönelik kapsamlı analizler, dünya klasmanında Ar-Ge ve teknoloji, sermaye artı devlet desteği gerektirir. Konu kapsamlı olduğundan uzatmadan noktalıyorum.



DEVİR TESLİM:



Setur Çeşme Altınyunus Marina Müdürü Hakan Tellioğlu, geçen hafta Kuşadası’na atandı. Onun yerine Finike Setur Marina Müdürü Onur Kunduz getirildi. Koç Topluluğu iştiraki olan Setur, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç’un liderliğinde başarılı çalışmalara imza atıyor. Kurumun tüm idarecilerini ve çalışanlarını kutluyorum.









ANMA:



Yarın 10 Kasım. Denizciliğin milli bir hedef olmasını vasiyet eden cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.







ÇALIŞTAY:



Bursa Yelken Kulübü 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Mudanya’da önemli bir etkinlik düzenleyecek. 3. Amatör Denizcilik Çalıştayı, maviliklere yönelik sorunların gündeme getirileceği ortak bir platform olacak. Katılmak isteyenler (224) 239 22 22 veya (532) 252 81 84 no’lu telefonları arayabilir. Gelecek yazım 23 Kasım Cumartesi günü. Tüm denizcilerin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun.







Geçen yazımda QNB Finansbank Yelken Takımı’nın kaptanı Mehmet Selim Hartavioğlu’nun adı hatalı yazılmıştır. Düzeltiyor ve ekibe esenlikler diliyorum.