Dizi dizi inciyiz şıklıkta birinciyiz

Kesilmeye ya da cilalanmaya ihtiyaç duymadan da büyüleyici görünebiliyor ve 5 bin yıldan uzun zamandır insanoğlunu büyülüyor… Denizlerin bize en güzel armağanlarından biri olan inci, 2019 sonbaharıyla birlikte gençlerin takı kutularında da daha geniş yer edinmeye hazır. Üstelik hem bileklere hem boyunlara hem de saçlara ve kulaklara konarak!

İsteyene modern isteyene romantik

Yeni sezon koleksiyonlarındaki kıyafetleri incilerle süsleyen modaevleri arasında kimler yok ki. Prabal Gurung, Rönesans takılarını andıran inci küpelerini 80’ler modasına ait vatkalar ve kapitonelerle bir araya getirerek modernleştiriyor. Dior’da parlak yıldızlarla süslü tek sıra kolyeler başrolde. Givenchy ve Ralph & Russo’nun couture koleksiyonlarında baş tacı ediliyor, incilerin efendisi Chanel’de ise cömertçe kullanılıp farklı formlara bürünüyorlar. Ancak tüm bu özgün yorumlara rağmen özünde hepsinin ortak bir noktası var, o da belki geçtiğimiz yıl olsa çoğu kişinin “bununla inci takılmaz’’ diyebileceği görünümlerin inciyle gayet hoş görünebildiğini kanıtlamış olmak. Peki siz aksesuar stilinizde bembeyaz bir sayfa açmaya ne dersiniz?

Stil ipuçları

- İncilerinizi takmak için doğru zamanı ya da mekânı beklemeyin. Jackie Kennedy’nin de söylediği gibi onlar zaten “her duruma uygunlar.”

- İncilerin tek başlarına takıldığı günler geride kaldı. Artık onları farklı materyallerle buluşturmak serbest. Kurdeleler, altın zincirler hatta ponponlar ve çocuksu boncuklar… Neden olmasın? Hayal gücünüzü sınırlamayın.

- Yusyuvarlak inciler gözünüze fazla ‘olgun’ geliyorsa, tercihinizi barok modellerden yana kullanın. Hafif yamuk modeller daha modern duracak.

- İnci takmaya alışık değilseniz, ilk adımı saç aksesuarlarıyla atabilirsiniz. İnci tokaların en iyi yanları, her saç rengine çok yakışıyor olmaları.

Günün her anına yakıştırdı

Söz konusu inciler olunca, Coco Chanel’i anmadan geçemeyiz. Her kadının mutlaka birkaç sıra inci kolyesi olması gerektiğine inanan (elbette kaliteli duran imitasyonlar da kabul) Chanel, incileri gecenin özelinden çıkarıp günün her anında takan ilk ikondu. Bugünün inci modasını günlük hayatımıza uyarlarken ilham almamız gereken kişi tam da o.

O bir efsane

Karşınızda dünyanın en meşhur incisi: Yalnızca büyüklüğüyle değil, kusursuz armut formu, pürüzsüz dokusu ve beyazlığıyla da benzersiz olarak tanımlanan La Peregrina! 1500’lü yıllarda Panama Körfezi’ndeki İnci Adaları’nda Afrikalı bir köle tarafından bulunup

İspanya Kralı 1. Philip’e sunulan ardından Avrupa’daki pek çok kraliyet mensubu arasında el değiştirip sonunda Elizabeth Taylor’ın olan bu inci, 2011 yılında Christie’s müzayede salonunda 11.8 milyon dolara satıldı. Bakmak bile bu kadar zevkliyse, takmak nasıl olurdu bir düşünün…

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