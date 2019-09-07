En yeni en moda

Okula dönüş

Brooks Brothers, çocuklar için hazırladığı “Back to School” koleksiyonu ile şehre dönen miniklerin yeni sezonda okul heyecanını paylaşıyor.Koleksiyonda etek, jile, elbise, gömlek, pantolon ve kazak modelleri yer alıyor.

Her yaşa göre seçenek

Ayakkabı Dünyası’nda çizgi kahramanların süslediği tasarımların yanı sıra oxford ve makosen tarzı kolej ayakkabıları ile spor markalarının ayakkabı ve sırt çantalarından seçenekler bulunuyor. 159.99 lira.

Okul yolunda

VANS’in Sonbahar-Kış koleksiyonunda okullu minikler için seçenek çok. Vans.com.tr üzerinden kıyafet, ayakkabı ve çanta koleksiyonunu inceleyebilirsiniz. 209 lira.

Rengarenk bir sezon

Samsonite’ın “Back to School- Sam School Spirit” koleksiyonu çocuklar için sırt sağlığına da önem vererek tasarlanmış. Koleksiyonun sunduğu modeller eğlenceli renk paletleri içeriyor. Her sırt çantasında isimlik etiketi, şişe taşıma bölmesi, anahtarlık aksesuarı gibi detaylar var. 429 lira.

Uyku zamanı

LC Waikiki mutlu bir güne başlanmasına yardımcı olan sağlıklı uykunun öneminden hareketle özel bir koleksiyona imza attı. Koleksiyon “Resim Çizme” ve “Hikaye Anlatma” üzerinden yürütülen çalışmalarla çocukların rüyalarından ilham alınarak hazırlandı. 34.99 lira