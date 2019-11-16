En yeni en moda

Doğa dostu tasarımlar

Hip+Happen zamansız ve sezonsuz tasarımlarla öne çıkan sürdürülebilir bir moda markası. Markanın hipandhappen.com internet sitesinde online olarak satışa sunulan koleksiyonu, geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir ürünlerden oluşuyor.

Endüstriyel ormanlardan üretilen elyafların ve ipliklerin kullanıldığı sertifikalı tasarımların etiketlerinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldığına dikkat çekiliyor.

Özel formül

Tasarım parfüm butiği La Déesse’de yer alan niş parfüm markalarından Initio’nun yeni kokusu Atomic Rose içeriğindeki özel formülüyle iddiasını ortaya koyuyor. Özel molekül Hedoine HC yasemin ve manolyanın kalbinde bulunuyor.

Vegan içerikli bakım

Kişisel bakım ve güzellik markası Love Beauty & Planet artık Türkiye’de. Vegan malzemeler içeren ürünlerin formüllerinde bitki bazlı temizleyicilere ve esans yağlara yer veriliyor. Ürünler vegan ve hayvanlar üzerinde test edilmeyen ürün sertifikası içeriyor.

Hijyen desteği

Birleşmiş Milletler’in 2013 yılında takvimlere eklediği Dünya Tuvalet Günü’nden hareketle Türkiye’de aralıksız yürütülen Domestos Okul Programı kapsamında eğitim ve okul tuvaletlerine yönelik hijyen desteğiyle 4.3 milyon öğrenciye ulaşıldı. 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü’nde Türkiye çapında Migros’lardan satın alınan her Domestos için marka da ihtiyaç sahibi okulların tuvaletlerinde kullanılmak üzere bir Domestos bağışlayacak.